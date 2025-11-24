Muškarac uhapšen zbog nasilja u porodici, preminuo u policijskoj stanici

Policijski službenici PS Kalesija 22. novembra ove godine, postupajući po prijavi nasilja u porodici, a nakon što je utvrđeno da je prijavljeni O.K. (1994) pod dejstvom alkohola, istog prema uputama sudije Općinskog suda u Kalesiji, lišili slobode te zadržali u prostorijama za zadržavanje PS Kalesija, a također mu je izrečena i hitna zaštitna mjera zbog nasilja u porodici.

O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva tuzlanskog kantona.

Dana 23.11.2025. godine, u 7,33 sati Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a, prijavljeno je da lice O.K. koje je zadržano u prostorijama za zadržavanje PS Kalesija, ne daje znake života, kao i da je pozvana SHMP Doma zdravlja, gdje je izlaskom na mjesto događaja, ljekar mrtvozornik konstatovao smrt O.K., bez vidljivih povreda i tragova nasilne smrti.

O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koji je sa uviđajnom ekipom Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a izvršio uviđaj, te donio naredbu za prevoz i obdukciju tijela preminulog. Sve dalje mjere i radnje na utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja i okolnosti smrti O.K. preduzimati će se pod nadzorom i prema uputama kantonalnog tužioca, saopćeno je.