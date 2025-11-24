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IZAZIVANJE OPĆE OPASNOSTI

Uhapšen Miftar Ameti nakon pucnjave na Bjelašnici

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a 32-godišnjak je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS

Ameti: Uhapsila ga policija. Crna hronika / Avaz

A. O.

24.11.2025

Policijski službenici PU Hadžići i Trnovo sinoć su u 21:50 sati uhapsili Miftara Ametija nakon što je pucao u vozilo Elmedina Fidanija na Bjelašnici.

Kako je potvrđeno danas iz MUP-a KS, slobode je lišen M.A., rođen 1993. godine u Gostivaru, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. stav 1. KZ FBiH).

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a 32-godišnjak je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada – dodaju iz MUP-a KS.

Kako je „Avaz“ prvi objavio sinoć, pucnjava se desila kada je Ameti ispalio nekoliko hitaca u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Audi Q8 koji je u vlasništvu Fidanija. 

Povrijeđenih nije bilo.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ njih dvojica su od ranije u sukobu. 

Kako saznajemo, porodica Ameti vlasnik je ugostiteljskog objekta na Dobrinji i nekoliko pekara, dok je jedna buregdžinica u vlasništvu porodice Fidani. 

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# PUCNJAVA
# BJELAŠNICA
# MUP KS
# MIFTAR AMETI
# ELMEDIN FIDANI
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