Uhapšen Miftar Ameti nakon pucnjave na Bjelašnici

Policijski službenici PU Hadžići i Trnovo sinoć su u 21:50 sati uhapsili Miftara Ametija nakon što je pucao u vozilo Elmedina Fidanija na Bjelašnici.

Kako je potvrđeno danas iz MUP-a KS, slobode je lišen M.A., rođen 1993. godine u Gostivaru, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. stav 1. KZ FBiH).