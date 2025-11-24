Uhapšen Miftar Ameti nakon pucnjave na Bjelašnici

Policijski službenici PU Hadžići i Trnovo sinoć su u 21:50 sati uhapsili Miftara Ametija nakon što je pucao u vozilo Elmedina Fidanija na Bjelašnici.
Kako je potvrđeno danas iz MUP-a KS, slobode je lišen M.A., rođen 1993. godine u Gostivaru, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. stav 1. KZ FBiH).
- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a 32-godišnjak je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada – dodaju iz MUP-a KS.
Kako je „Avaz“ prvi objavio sinoć, pucnjava se desila kada je Ameti ispalio nekoliko hitaca u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Audi Q8 koji je u vlasništvu Fidanija.
Povrijeđenih nije bilo.
Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ njih dvojica su od ranije u sukobu.
Kako saznajemo, porodica Ameti vlasnik je ugostiteljskog objekta na Dobrinji i nekoliko pekara, dok je jedna buregdžinica u vlasništvu porodice Fidani.