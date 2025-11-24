Novi stravičan slučaj: Tinejdžer silovao djevojčicu, drugi sve snimio, a treći ucjenjivao

Makedonska policija u Ohridu priveli su danas 16-godišnjaka zbog sumnje u silovanje dvije godine mlađe djevojčice.

Kako navodi makedonska policija u saopštenju na svojim službenim stranicama, do snimke je došao 14-godišnji dječak iz Ohrida, koji je potom djevojčicu ucjenjivao da bude s njim prijeteći joj da će snimku objaviti.

Policija u Ohridu navodi da još uvijek traga za tim maloljetnikom.

Djevojčica koja je silovana podvrgnuta je liječničkom pregledu te su je u prisutnosti roditelja ispitali policajci i socijalni radnici, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

U konzultaciji s javnim tužiteljem protiv počinitelja će biti podignute odgovarajuće optužnice, dodali su.