Gotovo godinu verbalno, fizički i seksualno zlostavljao ženu s kojom je živio, a jednom uperio i pištolj prema njoj

Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, rješenjem Općinskog suda Mostar određen je jednomjesečni pritvor prema osumnjičeniku Adnanu Tanoviću (40), iz Blagaja, Grad Mostar, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Nasilje u porodici“ iz čl. 222. st. 1. KZ F BiH.

Njemu se stavlja na teret da je u vremenskom razdoblju od 25. decembra prošle godine do 21. novembra ove godine, u više navrata, verbalno, fizički i seksualno zlostavljao oštećenu L.V. s kojim je bio u bliskoj vezi i živio u istom domaćinstvu.

- Osumnjičenik je L.V. tukao, bacao na pod, stiskao za vrat, razbijao i razbacivao stvari po kući, prijetio joj da će biti mrtva, da će je natjerati da se ubije, psujući joj i nazivajući je pogrdnim nazivima, govoreći joj da će joj svaki dan i noć praviti haos i ono sve najgore što može-naveli su iz Tužilaštva HNK.

Osumnjičenik je, dodali su, postavio kameru u stanu u četvrti Mahala u Mostaru gdje su zajedno živjeli, te je snimao njeno obnaženo tijelo bez njenog znanja i slike distribuirao na lažnom profilu Instagrama.

- Zatim je nadzirao njezine kontakte prijeteći joj da ga ne smije prijaviti policiji, da bi joj jedne prilike u trećem mjesecu ove godine nakon verbalne prepirke lupao na vrata, a kada je oštećena otvorila, zatekla ga je kako drži pištolj uperen prema njoj.Dana 20.11.2025. godine u večernjim satima, nakon što se L. V. vratila u stan u kojem živi u Mostaru pred vratima zatekla osumnjičenika, koji je krenuo za njom u stan htijući joj na silu uzeti mobitel i nasilno pokušao ući u njezin stan, na što je oštećena vrištala i rekla da će zvati policiju, nakon čega je osumnjičenik pobjegao. Oštećena je ovo nasilje prijavila u Policijsku stanicu, da bi po povratku u stan zatekla na ogledalu ispisane prijeteće poruke od kojih je osjetila veliki strah za svoj život- podvukli su iz Tužilaštva HNK.

Predložili su sudu da se pritvor osumnjičeniku Adnanu Tanoviću odredi s obzirom na to da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili počiniti kazneno djelo kojim prijeti, a za koja se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

- To je Općinski sud u Mostaru prihvatio i ocijenio sasvim utemeljenim i opravdanim, te osumnjičeniku odredio mjeru pritvora - naveli su.

U saradnji sa PU Mostar, u Tužilaštvu HNK nastavljaju sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo krivično djelo.