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SOKOLJE

Šta se dešavalo tokom priredbe u sarajevskoj školi: Muškarac ušao među djecu i prekinuo je

Napominju da je ponašanje nepoznatih osoba u školskom prostoru posebno osjetljivo jer su djeca bila u pitanju, a događaj se odvijao u okviru svečane priredbe

Drama u Sarajevu. Crna Hronika

S. S.

24.11.2025

U Osnovnoj školi Sokolje u Sarajevu večeras je prekinuta priredba povodom Dana državnosti BiH nakon što je u prostor škole ušao muškarac poznat policiji, s kriminalnom prošlošću i ranijim prijavama.

Prema riječima svjedoka, muškarac je ušao direktno među djecu koja su učestvovala u školskoj manifestaciji i sjeo u sredinu, bez ikakvog odobrenja i bez da ga je iko pozvao.

Roditelji i nastavnici koji su bili prisutni tvrde da je situacija bila izuzetno neprijatna i uznemirujuća:

- Eto ga u sredini, sjedi među djecom. Niko nije smio da ga pomjeri ili da reaguje. Niko se nije usudio ni da pozove policiju, kazao je jedan od roditelja koji se javio redakciji Crne Hronike.

Napominju da je ponašanje nepoznatih osoba u školskom prostoru posebno osjetljivo jer su djeca bila u pitanju, a događaj se odvijao u okviru svečane priredbe.

# DAN DRŽAVNOSTI BIH
# SARAJEVO
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