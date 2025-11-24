Otac žrtve inspektora Besima Kopića: Silovao je moju kćerku kad je imala 15 godina, za njega su znali svi

"Za Besima Kopića znali su svi“ – ova rečenica često je izgovarana nakon hapšenja policajaca u Tuzli za zlostavljanje maloljetnica. Portal Interview objavio je tekst novinarke Anise Mahmutović o tome kako su istrage protiv Kopića vođene zbog otkrivanja i preusmjeravanja informacija iz predmeta na kojima je rađeno u PS Kalesija, ilegalnom preprodajom uvezenih vozila, osiguranjem događaja gdje su često korišteni službenici MUP TK, izdavanjem pansiona u kome su vršene bludnje radnje prema tvrdnjama Tužilaštva TK. Dovođen je u vezu i sa predmetima koji se odnose na teške krađe.

Ali svjedočanstvo jednog oca iz Kalesije koje u ovom tekstu donosi Žurnal jasno svjedoči da su za zlostavljanje maloljetnica prije najmanje pet godina znali i u policiji, tužilaštvima, Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, ali i u Federalnoj upravi policije. Niko nije poduzeo ništa. Da jeste, možda bi Besim Kopić bio zaustavljen nakon prvih žrtava:

- On je za njih bio kao šerif – kaže otac zlostavljane djevojčice za Žurnal:

- Davao im je i novac, po deset hiljada, da ne moraju dizati kredite.

Bez provođenja istrage

Sve je počelo kada je djevojčica imala 15 godina. Besim Kopić po nju je nekada dolazio i policijskim autom. Ukoliko nije željela izaći, ucjenjivao bi je na različite načine. Kada je imala 20 godina, po svjedočenju njenog oca, oteo ju je i odveo u vikendicu gdje ju je držao zaključanu deset dana. Bilo je to 2020. godine. Otac je prijavio PU Kalesija, ali nakon izostanka reakcije, kako tvrdi, otišao i u Federalnu upravu policije. Više od dvije godine nakon tog događaja, u januaru 2023., Tužilaštvo Tuzlanskog kantona donijelo je odluku da se istraga neće provoditi.

- On je nju od 15. godine maltretirao, udarao, a nažalost i silovao kada je imala 15 godina. Jedne noći je došao kod mene, imala je tada 20 godina, pokupio je autom i odveo je u jednu vikendicu. Otišao sam u Policijsku upravu Kalesija, ali niko nije htio da izađe na teren. Držao ju je zaključanu 10 dana, donosio joj jelo. Poslije vikendice odveo ju je u njegov ugostiteljski objekat, zvao me i jedan čovjek iz lokala da mi kaže da mi je curica zaključana na spratu. Ušao sam u PU Kalesija i rekao policajcima da je zaključana, tražio sam patrolu, ali niko nije želio da ide. Vikao sam, čak i psovao, pitao ih imaju li oni djecu. Tada sam izletio iz policije, zvao me dežurni policajac i rekao da treba da zavedemo kao nestanak, i tako su i zaveli. Ali na teren nisu izašli.

Dva sata nakon toga, kaže, Besim Kopić je njegovu kćerku odveo u policiju u Kalesiji, kod inspektora “da priča”. Očito ga je neko iz policijske stanice Kalesija obavijestio da je prijavljen:

- Njena izjava je bila da smo je mi istukli i istjerali iz kuće, na što ju je on prisilio jer to nije bila istina. Jedan od komandira mi je kasnije rekao: Znamo mi da to nije sve tako ali mi mu ne možemo ništa.

Nakon toga, prema tvrdnjama oca, Kopić ju je odveo na autobusku stanicu i poslao u jednu stranu zemlju kod člana njene porodice. Tom članu porodice Kopić će uplatiti hiljadu eura na račun, bez njenog informisanja o bilo čemu što se dešavalo u Tuzli ili učestvovanja u dešavanjima. Otac tvrdi da i za to postoje dokazi.

Iz te države žrtva će prijaviti da je godinama ranije, kada je imala 15 godina, Besim Kopić silovao. Po povratku iz inostranstva na aerodromu će je sačekati inspektori MUP-a TK i otac. U MUP-u TK dala je izjavu o prijavi za silovanje ali i raniju otmicu:

- U policiji su se pojavila još četiri inspektora. Jednog od njih sam viđao često kako pije u kafiću prekoputa. Jedna od inspektorica mi je na hodniku rekla da su im ruke vezane, i da je Kopić “gore kod načelnika”. U jednom trenutku prolazi jedan od inspektora, i moju kćerku pozdravlja na hodniku, oslovljava je imenom. Ona meni kaže: “Babo, ovaj je tražio od Kopića da spava sa mnom kad sam imala 15 godina, ali mu Besim nije dao, rekao je: To je moja roba”. Dolazio je stalno u lokal kod Besima i pio. Rekla je to i policiji, ali su joj oni rekli: “On je nama šef”.

Oduzet mobitel

Kada smo davali izjave, tada i u jednom suđenju zbog toga što je on mene tužio za klevetu, jedna inspektorica mi je rekla: Imao je pravo spavati sa tvojm curicom, jer kada navrši 14 godina može, to je bila ljubav. Rekao sam joj: Ako imaš kćer tih godina, podaj je, pa neka bude ljubav.

Njegovoj kćerki oduzet je telefon, koji nikada nije vraćen. U tom telefonu nalazi se mnogo dokaza:

- Nema tog telefona, tražio sam da ga dostave ali nikad ga nisam dobio. Kada sam otišao u Tužilaštvo i tražio da mi vrate telefon, dan nakon je donosena i dostavljena odluka da se istraga neće provoditi.

Nakon nedavnih hapšenja policajaca u Kalesiji pozvan je u tužilaštvo kako bi svjedočio i o opisanim događajima. Kaže kako mu te 2020. u u godinama kasnije niko nije vjerovao, a danas mu svi “pružaju ruku”:

- Sad kad izlazi na vidjelo da se to zataškalo.

Njegova kćerka danas je na sigurnom, izvan Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, MUP Tuzlanskog kantona proveo je 29. oktobra akciju u kojoj su privedeni policijski službenici zbog sumnje na umiješanost u navođenje maloljetnica na prostituciju: inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Kopić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice Miralem Halilović, policajci iz Živinica Jasmin Modrić i Dževad Požegić, bivši državni zastupnik Zijad Jagodić, te Sulejman Šehić, Nedim Avdić i Šemsudin Kadrić, piše Žurnal.info.