Sumnja se da je majka sve znala i šutjela: Očuh zlostavljao maloljetnicu i napravio joj dijete

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila V. S. zbog sumnje da je duži period zlostavljao maloljetnu pastorku, koja je nakon toga ostala trudna i rodila dijete.

Prema saznanjima "Blica", istražitelji sumnjaju da je majka djevojčice, B. S., bila upoznata s onim što se dešava, ali to nije prijavila, zbog čega se i protiv nje vodi postupak.

V. S. se, prema nezvaničnim informacijama, tereti za krivično djelo iskorištavanja položaja nad maloljetnom osobom, za koje je propisana kazna od pet do 15 godina zatvora. Policija navodi da je osumnjičeni ranije više puta osuđivan.

Majka, B. S., sumnjiči se za krivično djelo omogućavanja nedozvoljenih radnji, za koje je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, uz mogućnost novčane kazne.

Uhapšeni supružnici imaju ukupno sedmero djece — troje zajedničke, te još troje iz prvog braka B. S., pored maloljetnice o kojoj je riječ.

Institucije nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i zaštitila djeca iz ove porodice.