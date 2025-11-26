Nestala studentica iz Srbije na putu za Beograd: Policija pretražuje jezero Međuvršje

Studentica iz Srbije Ana Radović (20) nestala je prije tri dana kada je sa Zlatibora krenula put Beograda na fakultet.

Prema pisanju srbijanskih medija, policija je dobila dojavu da je automobil u kojem su bili muškarac i žena sletio s puta u jezero Međuvršje, gdje je jučer trajala potraga.

Posljednji telefonski kontakt je imala sa bratom kada je bila u okolini Čačka.

- Posljednji telefonski kontakt imala je sa bratom u trenutku kada se nalazila u okolini Čačka, nakon čega joj se telefon ugasio i više nije bila dostupna. Ana je visoka oko 170 centimetara, ima smeđu kosu i svjetlo zelene oči - potvrđeno je za agenciju RINA.

Prema navodima srbijanskih medija, policija je u međuvremenu dobila dojavu da je automobil u kojem su bile dvije osobe sletio u jezero Međuvršje kod Čačka.

Riječ je o obali Zapadne Morave, a spasioci pretražuju tragove točkova automobila.