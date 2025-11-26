Zapaljeno službeno vozilo Grada Mostara ispred porodične kuće Kordića: "Takav narativ ima svoje posljedice"

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se jutros na društvenim mrežama kazavši kako je sinoć zapaljeno službeno vozilo Grada Mostara koje on koristi u obavljanju svojih dužnosti.

Istakao je da je incident prijavljen policiji, koja provodi sve potrebne radnje.

- U posljednje vrijeme svjedočimo organiziranom stvaranju narativa mržnje i napadima na moj rad samo zato što štitimo interese Grada Mostara. Takav narativ ima svoje posljedice — a ovaj događaj jasno pokazuje što je cilj onih koji ga potiču. Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti – naveo je Kordić na Facebooku.

Dodao je kako nastavlja raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara.