Drama u Sarajevu: Muškarca poznanik upucao u nogu, sam se odvezao do Hitne pomoći

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, slučaj se dogodio oko 15:30 sati na Trgu međunarodnog prijateljstva. Glasnogovornica MUP-a KS, Mesiha Novalić, potvrdila je za portal "Avaza" da je muškarac sam obavijestio policiju o incidentu.

U sarajevskom naselju Alipašino Polje danas je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba povrijeđena.

- Oko 15:30 sati, PU Novi Grad je obaviještena od strane muškarca da je u ulici Trg međunarodnog prijateljstva zadobio povredu vatrenim oružjem u predjelu noge, od strane njemu poznatog lica - rekla je Novalić.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac se nakon incidenta sam odvezao do Hitne pomoći, gdje je primljen na ljekarsku obradu. Stepen i ozbiljnost povreda još uvijek nisu poznati, a policija je izašla na teren i provodi uviđaj.

Istraga je u toku, a policija pokušava utvrditi sve okolnosti događaja.