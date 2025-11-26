Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI DETALJI

Drama u Sarajevu: Muškarca poznanik upucao u nogu, sam se odvezao do Hitne pomoći

Ranjeni muškarac se nakon incidenta sam odvezao do Hitne pomoći, gdje je primljen na ljekarsku obradu

MUP KS: Istraga je u toku. MUP KS

M. Až.

26.11.2025

U sarajevskom naselju Alipašino Polje danas je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba povrijeđena.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, slučaj se dogodio oko 15:30 sati na Trgu međunarodnog prijateljstva. Glasnogovornica MUP-a KS, Mesiha Novalić, potvrdila je za portal "Avaza" da je muškarac sam obavijestio policiju o incidentu.

- Oko 15:30 sati, PU Novi Grad je obaviještena od strane muškarca da je u ulici Trg međunarodnog prijateljstva zadobio povredu vatrenim oružjem u predjelu noge, od strane njemu poznatog lica - rekla je Novalić.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac se nakon incidenta sam odvezao do Hitne pomoći, gdje je primljen na ljekarsku obradu. Stepen i ozbiljnost povreda još uvijek nisu poznati, a policija je izašla na teren i provodi uviđaj.

Istraga je u toku, a policija pokušava utvrditi sve okolnosti događaja.

# PUCNJAVA
# MUP KS
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.