Oglasili se iz MUP-a TK o hapšenju Velemira Gurdeljevića

Iz MUP-a TK potvrdili su navode "Avaza" da je uhapšen Velemir Gurdeljević zbog pljačke koja se desila u Kalesiji prije sedam dana.

- Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a su dana 26.11.2025.godine, oko 17,30 sati na području Kalesije lišili slobode jedno lice, V.G. (1973) , koji se dovodi u vezu sa događajem u Kalesiji od 19.11.2025.godine, (kada je počinjeno razbojništvo nad objektom zlatare u centru grada, te došlo do ugrožavanja sigurnosti). Više informacija, Uprava policije MUP TK-a saopštit će u narednom periodu - naveli su iz MUP-a TK.