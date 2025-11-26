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POTVRĐENO PISANJE "AVAZA"

Oglasili se iz MUP-a TK o hapšenju Velemira Gurdeljevića

Gurdeljević je uhapšen na području Kalesije, gdje se skrivao prethodnih sedam dana

Velemir Gurdeljević. Facebook

S. S.

26.11.2025

Iz MUP-a TK potvrdili su navode "Avaza" da je uhapšen Velemir Gurdeljević zbog pljačke koja se desila u Kalesiji prije sedam dana.

- Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a su dana 26.11.2025.godine, oko 17,30 sati na području Kalesije lišili slobode jedno lice, V.G. (1973) , koji se dovodi u vezu sa događajem u Kalesiji od 19.11.2025.godine, (kada je počinjeno razbojništvo nad objektom zlatare u centru grada, te došlo do ugrožavanja sigurnosti). Više informacija, Uprava policije MUP TK-a saopštit će u narednom periodu - naveli su iz MUP-a TK.

# MUP TK
# KALESIJA
# VELEMIR GURDELJEVIĆ
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