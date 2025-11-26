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SARAJEVO

Poznat stepen povreda muškarca koji je ranjen u pucnjavi na Alipašinom Polju

Tužilac je događaj okvalifikovao kao krivično djelo izazivanja opće opasnosti

MUP KS. Facebook

M. Až.

26.11.2025

U sarajevskom naselju Alipašino Polje danas je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila povredu.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, slučaj se dogodio oko 15:30 sati na Trgu međunarodnog prijateljstva. Glasnogovornica MUP-a KS, Mesiha Novalić, potvrdila je za portal "Avaza" da je povrijeđeni muškarac sam obavijestio policiju o incidentu.

- Oko 15:30 sati, PU Novi Grad je obaviještena od strane muškarca da je u ulici Trg međunarodnog prijateljstva zadobio povredu vatrenim oružjem u predjelu noge, od strane njemu poznatog lica - rekla je Novalić.

- Povrijeđenom N.S. (1989) je konstatovana laka tjelesna povreda. Tužilac je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opće opasnosti u vezi sa krivičnim djelom Laka tjelesna povreda - potvrdila je Novalić.

# PUCNJAVA
# SARAJEVO
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