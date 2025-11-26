Video / Gori automobil na Grbavici: Vatrogasci izašli na teren

U sarajevskom naselju Grbavica prijavljen je požar u ulici Behdžeta Mutevelića, potvrđeno je portalu "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo. Vatra je uočena u blizini broja 8, nakon čega su odmah alarmirane nadležne službe.
Vatrogasne ekipe brzo su stigle na mjesto događaja i odmah započele gašenje požara.
Uz vatrogasce, na terenu su bile i policijske patrole koje su osiguravale područje.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Materijalna šteta bit će naknadno procijenjena, a više informacija bit će dostupno naknadno.
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