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SARAJEVO

Video / Gori automobil na Grbavici: Vatrogasci izašli na teren

Uz vatrogasce, na terenu su bile i policijske patrole koje su osiguravale područje

Gori automobil na Grbavici. Avaz

M. Až.

26.11.2025

U sarajevskom naselju Grbavica prijavljen je požar u ulici Behdžeta Mutevelića, potvrđeno je portalu "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo. Vatra je uočena u blizini broja 8, nakon čega su odmah alarmirane nadležne službe.

Vatrogasne ekipe brzo su stigle na mjesto događaja i odmah započele gašenje požara.

Uz vatrogasce, na terenu su bile i policijske patrole koje su osiguravale područje.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Materijalna šteta bit će naknadno procijenjena, a više informacija bit će dostupno naknadno.

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# POŽAR
# GRBAVICA
# SARAJEVO
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