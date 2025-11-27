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DRUGI POSTUPAK

Anis Kalajdžić negirao da je duži period ugrožavao sigurnost djevojci iz Mostara

Tužilaštvo HNK odustalo od kaznenog naloga da se optuženom izrekne uvjetna osuda

Kalajdžić: Negirao da je ugrožavao sigurnost. Facebook / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

27.11.2025

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara osumnjičen za teško ubistvo Aldine Jahić (33) iz Kalesije danas je, nakon 11 dana od tog stravičnog događaja iz pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Mostar doveden u Općinski sud u Mostaru radi izjašnjenja o krivnji za drugi postupak koji se protiv njega vodi pred ovim sudom.

On je optužen da je počinio produženo krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 183. st. 1. i st. 3. KZ F BiH u vezi sa čl. 55. istog Zakona.

Njega je u januaru ove godine za to prijavila jedna djevojka iz Mostara, a nakon provedene istrage, Tužilaštvo HNK je podiglo optužnicu koju je Općinski sud u Mostaru potvrdio u cijelosti 15.maja.

U pratnji svog advokata, Nermina Dizdara, Kalajdžić se pred sutkinjom za prethodno saslušanje, Elmom Brčić-Rožajac izjasnio da nije kriv za djelo koje mu se stavlja na teret. Ustvrdio je da je razumio optužnicu, ali i da je dobrog zdravstvenog stanja.

Prethodno je postupajuća tužiteljica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Nataša Zlomislić izjavila da odustaje od kaznenog naloga za izricanje uvjetne osude.

Praktično, tužiteljica je povukla prijedlog da se Kalajdžiću izrekne predložena uvjetna osuda, s obzirom na to da se, navela je, optuženi Kalajdžić osnovano sumnjiči da je počinio više teških krivičnih djela zbog čega mu je određen pritvor.

Navela je da u cijelosti ostaje kod potvrđene optužnice. Odbrana je istakla da odluku o tome ostavlja sudu. U konačnici, sud je prihvatio prijedlog Tužilaštva HNK.

Kalajdžić je, podsjetimo, pucnjem iz pištolja u nedjelju, 16.novembra oko 18 sati usmrtio Jahić .

Uz KD „Teško ubistvo ženske osobe“ iz čl. 166. a) KZ FBiH na teret mu se stavlja da je u stjecaju počinio i KD „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ iz Zakona o oružju i streljivu HNK.

# OPĆINSKI SUD U MOSTARU
# ANIS KALAJDŽIĆ
# ALDINA JAHIĆ
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