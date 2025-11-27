Anis Kalajdžić negirao da je duži period ugrožavao sigurnost djevojci iz Mostara

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara osumnjičen za teško ubistvo Aldine Jahić (33) iz Kalesije danas je, nakon 11 dana od tog stravičnog događaja iz pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Mostar doveden u Općinski sud u Mostaru radi izjašnjenja o krivnji za drugi postupak koji se protiv njega vodi pred ovim sudom.

On je optužen da je počinio produženo krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 183. st. 1. i st. 3. KZ F BiH u vezi sa čl. 55. istog Zakona.

Njega je u januaru ove godine za to prijavila jedna djevojka iz Mostara, a nakon provedene istrage, Tužilaštvo HNK je podiglo optužnicu koju je Općinski sud u Mostaru potvrdio u cijelosti 15.maja.

U pratnji svog advokata, Nermina Dizdara, Kalajdžić se pred sutkinjom za prethodno saslušanje, Elmom Brčić-Rožajac izjasnio da nije kriv za djelo koje mu se stavlja na teret. Ustvrdio je da je razumio optužnicu, ali i da je dobrog zdravstvenog stanja.