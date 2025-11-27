Predloženo produženje pritvora za prljave policajce koji su podvodili maloljetnice u TK

Besimu Kopiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću predloženo je produženje pritvora, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno za naš medij, stavljen je prijedlog za produženje pritvora u zakonski predviđenom roku na još dva mjeseca za svu osmoricu osumnjičenih Kantonalnom sudu Tuzla.

Kako saznajemo ročište je bilo jutros, a odluka Suda bit će objavljena naknadno.