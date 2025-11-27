Predloženo produženje pritvora za prljave policajce koji su podvodili maloljetnice u TK

Besimu Kopiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću predloženo je produženje pritvora, saznaje portal „Avaza“.
Kako je potvrđeno za naš medij, stavljen je prijedlog za produženje pritvora u zakonski predviđenom roku na još dva mjeseca za svu osmoricu osumnjičenih Kantonalnom sudu Tuzla.
Kako saznajemo ročište je bilo jutros, a odluka Suda bit će objavljena naknadno.
Podsjetimo, oni se sumnjiče za navođenje na prostituciju dvije maloljetnice na području Tuzlanskog kantona.
U akciji koju je ranije sproveo MUP Tuzlanskog kantona uhapšeni su inspektor Policijske uprave (PU) Kalesija Besim Klopić, načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice Miralem Halilović, policajci Dževad Požegić i Jasmin Modrić iz PU Živinice.
Zijad Jagodić je profesor, a Sulejman Šehić, koristio je usluge od maloljetnica, te je čak djevojčicama rekao kako voli mlađe curice. Poveznica između Nedima Avdića i djevojčica bio je upravo Sulejman.