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"AVAZ" SAZNAJE

Predloženo produženje pritvora za prljave policajce koji su podvodili maloljetnice u TK

Kako saznajemo ročište je bilo jutros, a odluka Suda bit će objavljena naknadno

Sa ročište koje je održano krajem oktobra. Avaz

Piše: Amila Ovčina

27.11.2025

Besimu Kopiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću predloženo je produženje pritvora, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno za naš medij, stavljen je prijedlog za produženje pritvora u zakonski predviđenom roku na još dva mjeseca za svu osmoricu osumnjičenih Kantonalnom sudu Tuzla.

Kako saznajemo ročište je bilo jutros, a odluka Suda bit će objavljena naknadno.

Podsjetimo, oni se sumnjiče za navođenje na prostituciju dvije maloljetnice na području Tuzlanskog kantona.

U akciji koju je ranije sproveo MUP Tuzlanskog kantona uhapšeni su inspektor Policijske uprave (PU) Kalesija Besim Klopić, načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice Miralem Halilović, policajci Dževad Požegić i Jasmin Modrić iz PU Živinice.

Zijad Jagodić je profesor, a Sulejman Šehić, koristio je usluge od maloljetnica, te je čak djevojčicama rekao kako voli mlađe curice. Poveznica između Nedima Avdića i djevojčica bio je upravo Sulejman.   

# PRITVOR
# TUZLANSKI KANTON
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