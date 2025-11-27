Sredinom decembra počinje obnovljeno suđenje advokatici Vasviji Vidović

Pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine 16. decembra je planiran početak obnovljenog suđenja advokatici Vasviji Vidović za sprečavanje dokazivanja, potvrđeno je za Detektor.

Iz Suda BiH su u odgovoru za Detektor kratko naveli da je na tom ročištu predviđeno “otvaranje i početak pretresa pred Apelacionim vijećem”.

Apelaciono vijeće je prethodno ukinulo prvostepenu presudu iz februara kojom je Vidović osuđena na godinu zatvora za sprečavanje dokazivanja jer je sakrila mobilni telefon suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca kada je on u decembru 2023. bio uhapšen zbog zloupotrebe položaja, te je određeno novo suđenje.

U optužnici se navodi da je Debevec 18. decembra 2023., nakon što je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu položaja i krivotvorenja službene isprave, pozvao Vidović da ga zastupa kao braniteljica, te u posebnoj prostoriji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) izvadio iz torbe mobitel i pružio prema njoj. Suđenje Debevcu još nije počelo nakon što je potvrđena optužnica.

Odbrana je u žalbi Apelacionom vijeću tražila da se prvostepena presuda preinači u oslobađajuću ili da se ukine i obnovi suđenje.

Braniteljica Nina Karačić je u obrazloženju žalbe početkom oktobra, između ostalog, navela da su ovlaštena službena lica tretirala Vidović kao osumnjičenu prije nego što su je obavijestili o tome i da je uhapšena, te da se radilo o nezakonitom pretresu.