Četvorka ostaje iza rešetaka: Ucjenjivali da im se da novac ili prepiše vlasništvo

Besimu Zubanu, Ammaru Adroviću, Sabahudinu Muhiću i Mensudu Haliloviću, osumnjičenima za krivično djelo pokušaj iznude, produžen je pritvor za još dva mjeseca odlukom Općinskog suda u Sarajevu. Ovu informaciju za „Dnevni avaz“ potvrdio je advokat Adrovića, Omar Mehmedbašić. Njih četvorica su uhapšeni zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela „Iznuda“ iz člana 295. stav 2. u vezi stava 1., u vezi s članom 28. KZ FBiH.

Odluka o produženju pritvora donesena je nakon što im je već istekao jednomjesečni pritvor. Osumnjičene osobe uhapšene su u okviru akcije „Ombra“ koju je Federalna uprava policije sprovela 3. oktobra ove godine. Sehad Zeković i jedna maloljetna osoba, koji su također bili uhapšeni u ovoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode.