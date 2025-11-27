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UHAPŠENI U AKCIJI "OMBRA"

Četvorka ostaje iza rešetaka: Ucjenjivali da im se da novac ili prepiše vlasništvo

Njih četvorica su uhapšeni zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela „Iznuda“ iz člana 295. stav 2. u vezi stava 1., u vezi s članom 28. KZ FBiH

Uhapšeni tokom sprovođenja u Sud. A. Ovčina / Avaz

Piše: Amila Ovčina

27.11.2025

Besimu Zubanu, Ammaru Adroviću, Sabahudinu Muhiću i Mensudu Haliloviću, osumnjičenima za krivično djelo pokušaj iznude, produžen je pritvor za još dva mjeseca odlukom Općinskog suda u Sarajevu. 

Ovu informaciju za „Dnevni avaz“ potvrdio je advokat Adrovića, Omar Mehmedbašić.

Njih četvorica su uhapšeni zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela „Iznuda“ iz člana 295. stav 2. u vezi stava 1., u vezi s članom 28. KZ FBiH.

Odluka o produženju pritvora donesena je nakon što im je već istekao jednomjesečni pritvor. Osumnjičene osobe uhapšene su u okviru akcije „Ombra“ koju je Federalna uprava policije sprovela 3. oktobra ove godine. Sehad Zeković i jedna maloljetna osoba, koji su također bili uhapšeni u ovoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode.

Izvršeni su pretresi objekata koje koriste osumnjičeni te su pronađeni i oduzeti blizu 50.000 KM u različitim apoenima, vatreno oružje, municija, palice, bokseri i drugi predmeti. 

Ove osobe se sumnjiče da su u proteklom periodu pokušali iznuditi novac od oštećene osobe, na način da su ozbiljnim prijetnjama zahtijevali da im preda novac u iznosu od 150.000 KM ili prepisivanje prava vlasništva nad njegovom nekretninom.

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# OMAR MEHMEDBAŠIĆ
# AKCIJA "OMBRA"
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