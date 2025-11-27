Video / Pljačkaš zlatare u Kalesiji Velemir Gurdeljević predat Tužilaštvu TK

Velemir Gurdeljević koji je uhapšen jučer na području Kalesije predat je danas u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

On je 19. novembra ove godine zajedno s bratom Matijom Gurdeljevićem izvršio pljačku, te još jednim, za sada nepoznatim počiniocem. Tom prilikom u Kalesiji je došlo do vatrenog obračuna s policijom. Na svu sreću niko nije zadobio povrede od prolaznika i policije, dok je Matija ranjen, nakon čega je podlegao povredama. Velemir i drugi muškarac su prije nego što su zapalili automobil marke Golf koji su koristili tokom pljačke, izbacili tijelo Matije u šumu.

Muškarac čiji identitet nije javnosti poznat, još je u bjekstvu.