Adnan Didić priznao krivicu za ubistvo brata u Prnjavoru

Adnan Didić (37) iz Prnjavora priznao je danas pred Okružnim sudom u Banjoj Luci krivicu za teško ubistvo brata Miralema, počinjeno u julu ove godine u mjestu Babanovci kod Prnjavora.
Sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Siniša Marković nakon razmatranja dokaza prihvatilo je priznanje, a izricanje presude zakazano je za ponedjeljak, 1. decembar.
- Žao mi je, kajem se. Sve se desilo dok sam bio pijan - rekao je Didić u završnoj riječi.
Prethodno je odbrana optuženog 17. novembra podnijela Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka zahtjev za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, koji je tužilaštvo odbilo jer je predviđena kazna bila preniska.
Okružni javni tužilac Nikolina Ševa zatražila je da sud optuženog osudi prema zakonu.
- Smatramo da su olakšavajuće okolnosti u ovom slučaju činjenica da je priznao izvršenje krivičnog djela u ranoj fazi postupka i da je djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti. Otežavajuća okolnost je način na koji je počinjeno djelo, odnosno činjenica da je djelo počinio dok je oštećeni ležao na kauču u alkoholisanom stanju - rekla je Ševa u završnim riječima.
Zatražila je i da se optuženom izrekne mjera obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola.
Didićev branilac Gordana Mitrović u završnim riječima istakla je da je optuženi imao teško djetinjstvo, rano je ostao bez oca i bio je nerazdvojan sa bratom Miralemom.
- On ga je uvukao u alkohol. Vjerovatno se to ne bi dogodilo da nije bio u alkoholisanom stanju. I oštećeni je imao 2,05 promila - rekla je Mitrovićeva.
U sudnici su bili prisutni i Adnanov brat Mevludin Didić i sestra Aida Grebenarević, koji nisu tražili naknadu štete.
Optužnica
Zločin se dogodio 19. jula oko 13:30 u podrumu porodične kuće u kojoj su živjeli braća Mevludin i Miralem.
U optužnici se navodi da je Didić imao 3,65 promila alkohola u organizmu, bio je u stanju psihomotorne napetosti, impulsivnog karaktera, sa agresivnim tendencama, niskim pragom tolerancije i narcisoidnosti, što ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti.
Zlostavljanje brata
Kako se navodi, Didić je od početka 2024. godine do 19. jula ove godine zlostavljao brata Miralema, prijetio mu svakodnevno, fizički ga maltretirao i udarao rukama po glavi i tijelu.
U namjeri da ga ubije, prišao je oštećenom koji je ležao na kauču i kuhinjskim nožem dužine 32 cm, oštrice 19 cm i širine 2,8 cm, zadajući mu sedam uboda u predjelu grudnog koša, usljed kojih je došlo do masovnog unutrašnjeg krvarenja i iskrvarenja iz srca, od čega je oštećeni preminuo na licu mjesta.
Podsjećamo, treći brat Mevludin Didić je ispričao da je više puta upozoravao policiju na nasilničko ponašanje najmlađeg brata.