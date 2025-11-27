Adnan Didić priznao krivicu za ubistvo brata u Prnjavoru

Adnan Didić (37) iz Prnjavora priznao je danas pred Okružnim sudom u Banjoj Luci krivicu za teško ubistvo brata Miralema, počinjeno u julu ove godine u mjestu Babanovci kod Prnjavora. Sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Siniša Marković nakon razmatranja dokaza prihvatilo je priznanje, a izricanje presude zakazano je za ponedjeljak, 1. decembar. - Žao mi je, kajem se. Sve se desilo dok sam bio pijan - rekao je Didić u završnoj riječi. Prethodno je odbrana optuženog 17. novembra podnijela Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka zahtjev za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, koji je tužilaštvo odbilo jer je predviđena kazna bila preniska.

Okružni javni tužilac Nikolina Ševa zatražila je da sud optuženog osudi prema zakonu. - Smatramo da su olakšavajuće okolnosti u ovom slučaju činjenica da je priznao izvršenje krivičnog djela u ranoj fazi postupka i da je djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti. Otežavajuća okolnost je način na koji je počinjeno djelo, odnosno činjenica da je djelo počinio dok je oštećeni ležao na kauču u alkoholisanom stanju - rekla je Ševa u završnim riječima.

Zatražila je i da se optuženom izrekne mjera obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola. Didićev branilac Gordana Mitrović u završnim riječima istakla je da je optuženi imao teško djetinjstvo, rano je ostao bez oca i bio je nerazdvojan sa bratom Miralemom. - On ga je uvukao u alkohol. Vjerovatno se to ne bi dogodilo da nije bio u alkoholisanom stanju. I oštećeni je imao 2,05 promila - rekla je Mitrovićeva. U sudnici su bili prisutni i Adnanov brat Mevludin Didić i sestra Aida Grebenarević, koji nisu tražili naknadu štete. Optužnica Zločin se dogodio 19. jula oko 13:30 u podrumu porodične kuće u kojoj su živjeli braća Mevludin i Miralem.