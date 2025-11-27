Nesreća na Komaru: Tri osobe povrijeđene, potpuno obustavljen saobraćaj

Na Komaru kod Travnika je večeras došlo do teže saobraćajne nesreće u kojoj su povrijeđene tri osobe. U udesu, koji se dogodio oko 19:15 sati, učestvovali su putničko i teretno vozilo.

Tri osobe iz automobila zadobile su povrede i prevezene su na ukazivanje ljekarske pomoći.

Zbog nesreće je saobraćaj u potpunosti obustavljen iz oba pravca, što je izazvalo velike gužve na ovom dijelu puta.

Iz BIHAMK-a su ranije upozorili da se danas na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu.

- U višim planinskim predjelima pada slab do umjeren snijeg i mjestimično se zadržava na kolovozu. Skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz - naveli su iz BIHAMK-a.