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VELIKE GUŽVE

Nesreća na Komaru: Tri osobe povrijeđene, potpuno obustavljen saobraćaj

Zbog nesreće je saobraćaj u potpunosti obustavljen iz oba pravca, što je izazvalo velike gužve na ovom dijelu puta

Nesreća na Komaru. Crna Hronika

M. Až.

27.11.2025

Na Komaru kod Travnika je večeras došlo do teže saobraćajne nesreće u kojoj su povrijeđene tri osobe. U udesu, koji se dogodio oko 19:15 sati, učestvovali su putničko i teretno vozilo.

Tri osobe iz automobila zadobile su povrede i prevezene su na ukazivanje ljekarske pomoći.

Zbog nesreće je saobraćaj u potpunosti obustavljen iz oba pravca, što je izazvalo velike gužve na ovom dijelu puta.

Iz BIHAMK-a su ranije upozorili da se danas na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu.

- U višim planinskim predjelima pada slab do umjeren snijeg i mjestimično se zadržava na kolovozu. Skrećemo pažnju i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovoz - naveli su iz BIHAMK-a.

# TRAVNIK
# KOMAR
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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