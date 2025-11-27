Dvije osobe učestvovale u paljenju Kordićevog automobila

Policijski službenici izuzeli su snimke nadzornih kamera nakon što je u noći s utorka na srijedu zapaljeno službeno vozilo koje koristi gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Na snimcima su uočeni počinitelji, a riječ je o dvije osobe. Prva osoba, malo poslije tri sata ujutro, prošla je pored vozila i kratko izviđala teren, dok je druga osoba potom podmetnula požar na vozilu. Ubrzo su se udaljili s mjesta događaja. Kordić je ujutro na svom Facebook profilu objavio da je incident prijavljen policiji koja provodi sve potrebne mjere. - Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti. Nastavljamo raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara - napisao je Kordić.



Komšije tvrde da je Kordić po saznanju o požaru istrčao kako bi spasio stvari iz automobila. Tom prilikom je povrijedio ruku, a kasnije mu je pružena ljekarska pomoć i zašiven prst. Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić naglasio je da incident predstavlja ozbiljan udar na sigurnost i društvenu stabilnost. - Nažalost, svjedočili smo još jednom incidentu koji predstavlja ozbiljan udar na sigurnost, javni red i društvenu stabilnost. Ove godine bilo je više od 40 paljevina automobila u Mostaru, što nam jasno govori da je potrebno učiniti više na poboljšanju sigurnosne situacije i zaštiti ljudi i imovine - objavio je Rahimić na Facebooku. Šokantan događaj Predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović kazao je da je događaj šokantan i neprihvatljiv, posebno jer se radi o napadu na instituciju koja brine o životu građana.