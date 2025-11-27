Dvije osobe učestvovale u paljenju Kordićevog automobila

Policijski službenici izuzeli su snimke nadzornih kamera nakon što je u noći s utorka na srijedu zapaljeno službeno vozilo koje koristi gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Na snimcima su uočeni počinitelji, a riječ je o dvije osobe.
Prva osoba, malo poslije tri sata ujutro, prošla je pored vozila i kratko izviđala teren, dok je druga osoba potom podmetnula požar na vozilu. Ubrzo su se udaljili s mjesta događaja.
Kordić je ujutro na svom Facebook profilu objavio da je incident prijavljen policiji koja provodi sve potrebne mjere.
- Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti. Nastavljamo raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara - napisao je Kordić.
Komšije tvrde da je Kordić po saznanju o požaru istrčao kako bi spasio stvari iz automobila. Tom prilikom je povrijedio ruku, a kasnije mu je pružena ljekarska pomoć i zašiven prst.
Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić naglasio je da incident predstavlja ozbiljan udar na sigurnost i društvenu stabilnost.
- Nažalost, svjedočili smo još jednom incidentu koji predstavlja ozbiljan udar na sigurnost, javni red i društvenu stabilnost. Ove godine bilo je više od 40 paljevina automobila u Mostaru, što nam jasno govori da je potrebno učiniti više na poboljšanju sigurnosne situacije i zaštiti ljudi i imovine - objavio je Rahimić na Facebooku.
Šokantan događaj
Predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović kazao je da je događaj šokantan i neprihvatljiv, posebno jer se radi o napadu na instituciju koja brine o životu građana.
- Razgovarao sam s gospodinom Plenkovićem, koji je također kontaktirao gospodina Kordića. Moramo poslati poruku smirivanja strasti. Oni koji su ovo učinili morat će odgovarati, a ovaj čin neće narušiti odnose u Mostaru - poručio je Čović.
Osude incidenta
Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je incident i kazao:
- Nazvao sam gradonačelnika Mostara Marija Kordića i najoštrije osudio incident u kojem je zapaljeno njegovo službeno vozilo ispred obiteljske kuće. Izrazio sam punu podršku njemu i njegovoj porodici. Očekujemo da istraga utvrdi sve okolnosti i identifikuje počinitelje ovog nemilog događaja - napisao je Plenković na mreži X.
Delegacija Evropske unije u BiH također je osudila incident:
- Pozivamo nadležne institucije da temeljito istraže slučaj i privedu počinitelje pravdi - naveli su iz Delegacije EU.
Prema informacijama dežurnih službi, požar je prijavljen 26. novembra oko 03:40 sati u Ulici fra Didaka Buntića, kada je planulo vozilo "Škoda Superb".
Na teren su odmah izašli policija i Vatrogasna jedinica Mostar, koja je lokalizirala požar do 04:10 sati. Potpuno je izgorio prednji dio vozila.