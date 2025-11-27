Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KAMERE SVE SNIMILE

Dvije osobe učestvovale u paljenju Kordićevog automobila

Prva osoba, malo poslije tri sata ujutro, prošla je pored vozila i kratko izviđala teren, dok je druga osoba potom podmetnula požar na vozilu

Zapaljen Kordićev automobil. PVP Mostar

M. Až.

27.11.2025

Policijski službenici izuzeli su snimke nadzornih kamera nakon što je u noći s utorka na srijedu zapaljeno službeno vozilo koje koristi gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Na snimcima su uočeni počinitelji, a riječ je o dvije osobe.

Prva osoba, malo poslije tri sata ujutro, prošla je pored vozila i kratko izviđala teren, dok je druga osoba potom podmetnula požar na vozilu. Ubrzo su se udaljili s mjesta događaja.

Kordić je ujutro na svom Facebook profilu objavio da je incident prijavljen policiji koja provodi sve potrebne mjere.

- Žao mi je što smo došli u situaciju da zbog obavljanja dužnosti moramo tražiti policijsku zaštitu, ali nas to neće zaustaviti. Nastavljamo raditi predano, odgovorno i isključivo u interesu Mostara - napisao je Kordić.


Komšije tvrde da je Kordić po saznanju o požaru istrčao kako bi spasio stvari iz automobila. Tom prilikom je povrijedio ruku, a kasnije mu je pružena ljekarska pomoć i zašiven prst.

Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić naglasio je da incident predstavlja ozbiljan udar na sigurnost i društvenu stabilnost.

- Nažalost, svjedočili smo još jednom incidentu koji predstavlja ozbiljan udar na sigurnost, javni red i društvenu stabilnost. Ove godine bilo je više od 40 paljevina automobila u Mostaru, što nam jasno govori da je potrebno učiniti više na poboljšanju sigurnosne situacije i zaštiti ljudi i imovine - objavio je Rahimić na Facebooku.

Šokantan događaj

Predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović kazao je da je događaj šokantan i neprihvatljiv, posebno jer se radi o napadu na instituciju koja brine o životu građana.

- Razgovarao sam s gospodinom Plenkovićem, koji je također kontaktirao gospodina Kordića. Moramo poslati poruku smirivanja strasti. Oni koji su ovo učinili morat će odgovarati, a ovaj čin neće narušiti odnose u Mostaru - poručio je Čović.

Osude incidenta

Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je incident i kazao:

- Nazvao sam gradonačelnika Mostara Marija Kordića i najoštrije osudio incident u kojem je zapaljeno njegovo službeno vozilo ispred obiteljske kuće. Izrazio sam punu podršku njemu i njegovoj porodici. Očekujemo da istraga utvrdi sve okolnosti i identifikuje počinitelje ovog nemilog događaja - napisao je Plenković na mreži X.

Delegacija Evropske unije u BiH također je osudila incident:

- Pozivamo nadležne institucije da temeljito istraže slučaj i privedu počinitelje pravdi - naveli su iz Delegacije EU.

Prema informacijama dežurnih službi, požar je prijavljen 26. novembra oko 03:40 sati u Ulici fra Didaka Buntića, kada je planulo vozilo "Škoda Superb".

Na teren su odmah izašli policija i Vatrogasna jedinica Mostar, koja je lokalizirala požar do 04:10 sati. Potpuno je izgorio prednji dio vozila.

# MUP HNK
# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.