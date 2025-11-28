Misteriozna smrt Ane (20) i Aleksandra (37): Stručnjaci pojasnili kako su njih dvoje Audijem uletjeli u uski propust pored puta i poginuli

Smrt studentice iz Srbije Ane Radović (20) i Aleksandra M. (37), Stojketovog tjelohranitelja, pokrenula je brojna pitanja kada je nakon opsežne potrage pronađen automobil sa njihovim tijelima u betonskom propustu. O uzroku saobraćajne nesreće koja se, kako se sumnja, dogodila 23. novembra na magistralnom putu kod Čačka, za Blic su govorili profesor Saobraćajnog fakulteta i sudski vještak Boris Antić, kao i penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, prenosi Srpskainfo. Profesor Saobraćajnog fakulteta i sudski vještak Boris Antić objasnio je da još uvijek nije moguće sa sigurnošću reći šta je uzrok saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu kod Čačka, a u kojoj su smrtno stradali Ana Radović i Aleksandar M.

Ipak, podsjetimo, je jučer objavio ekskluzivnu informaciju iz istrage da je do ove stravične saobraćajne nesreće došlo uslijed neprilagođene brzine kojom se vozilo kretalo. Prema Antićevim riječima, nakon detaljne analize, moći će da se ustanovi tačan uzrok. – Da li je to neka greška vozača, možda veća brzina, neka distrakcija koju je imao, da li je eventualno postojalo dejstvo nekih psihoaktivnih supstanci... Mi još uvijek ne znamo sa sigurnošću šta je uzrok nesreće. Do nastale posljedice nije smjelo doći – istakao je profesor Boris Antić. Antić je ukazao na zaštitnu ogradu koja u trenutku nesreće očigledno nije bila u funkciji. – Koliko sam video na fotografijama, zaštitna ograda na mjestu nesreće nije bila u funkciji. Ukoliko bi zaštitna ograda na mjestu nesreće bila u funkciji, ne bi došlo do slijetanja vozila sa kolovoza i ne bi došlo do spuštanja vozila u onaj kanal – kazao je Antić. Kako je automobil uspio da sleti u betonski propust? Boris Antić je objasnio i na koji način je, vjerovatno, automobil sletio sa puta i završio u betonskom propustu. – Zato što je sa desne strane kosina, dakle put je u takozvanom usjeku i kada je automobil sišao sa kolovoza, on je praktično bio svojim lijevim bokom na nižoj visini, a svojim desnim bokom na višoj visini. On je bio zakošen pod uglom i pod tim uglom je dospio tačno u taj betonski propust – objasnio je sudski vještak. Zbog čega vozilo nije pronađeno 3 dana? Profesor Antić odgovorio je i na pitanje o “panik pozivu”, objašnjavajući da taj sistem u našoj zemlji još uvijek ne funkcioniše.

Audi nakon što je izvučen iz kanala . SNEŽANA KRSTIĆ/RINGIER Audi nakon što je izvučen iz kanala . SNEŽANA KRSTIĆ/RINGIER

– U Srbiji još uvijek nije jasno definisan sistem “panik tastera”. Ne mogu da odgovorim na pitanje zbog čega se 3 dana tragalo za vozilom, jer ne znam tačan odgovor. Po mom mišljenju, da je tim putem prošao helikopter on bi bez problema uočio vozilo. Da je u potragu bio uključen neki dron, da su bile uključene one takozvane termovizijske kamere... To su uređaji koji se koriste u takvim slučajevima gdje se vidi temperatura tijela i mogli su biti iskorišteni da se ovi ljudi pronađu što prije. Poenta svega je da treba malo bolje da se definiše sve što bi moglo da se uradi nakon saobraćajne nesreće. “Dizalicom da ga spuštate – ne biste ga tako spustili” – Mala je vjerovatnoća da automobil onako završi u onako malom prostoru. Dizalicom da ga spuštate ne biste ga tako precizno spustili – kaže Milan Vujinić, penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta. Prema njegovim sumnjama, vozač “audija” nije prilagodio brzinu prilikom ulaska u lakat krivinu.

Audi završio u kanalu . RINA Audi završio u kanalu . RINA

– Možda je došlo i do nepažnje vozača. Možda je vozač zaspao ili mu je nešto omelo pažnju, moguće je da su se i posvađali u kolima pa da nije primijetio krivinu. Mi uzrok još uvijek ne znamo, za sada niko ne može da ga kaže sa sigurnošću. Šta je betonski propust u kojem je nađen auto? – Betonski propust u kojem je pronađen auto sa tijelima je zapravo improvizovani betonski kanal. On vjerovatno postoji da ne bi plavio put – to je propust za vodu koja cirkuliše ispod puta – objasnio je Vujinić.