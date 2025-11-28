Stravična nesreća u Blažuju: Pješaka udario voz, poginuo na licu mjesta

Jedna osoba jutros je poginula na području Blažuja kada je udario voz, saznaje portal „Avaza“.

Kako nam je potvrdila portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, nesreća se dogodila jutros, a stradao je migrant.

- U 7:55 sati je prijavljeno našoj policijskoj upravi da je došlo do nesreće u kojoj je nastradao pješak u udaru voza i za sad preliminarno što se može reći jeste da je riječ o osobi afroazijskog porijekla. U 8:20 je konstatovana smrt ove osobe od strane tima ljekara koji su izašli na teren – potvrdila je Novalić za „Avaz“.