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VELEMIR GURDELJEVIĆ

Predložen pritvor za opasnog pljačkaša zlatare u Kalesiji

Osumnjičeni je nakon počinjenih krivičnih djela bio u bjekstvu

Velemir Gurdeljević jučer predat u Tužilaštvo TK. A. Bešić / Avaz

A. O.

28.11.2025

Postupajući tužilac Tužilaštva TK je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Velemira Gurdeljevića (52) iz Osmaka (Zvornik) zbog postojanja osnovane sumnje da je u sastavu kriminalne grupe u sticaju počinio krivična djela razbojništvo, napad na službene osobe u vršenju poslova sigurnosti i razbojnička krađa, a vezuje se za događaje od 19. novembra 2025. godine, kada su trojica maskiranih i naoružanih razbojnika došli u Kalesiju, dvojica su ušla u zlatarsku radnju, vezali vlasnika i otuđili određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, da bi pri bijegu pucali iz vatrenog oružja na policijske službenike u centru Kalesije.

Osumnjičeni je nakon počinjenih krivičnih djela bio u bjekstvu. Pripadnici Uprave policije MUP-a TK, u saradnji sa više agencija za provođenje zakona u BiH, su provodili intenzivne istražne radnje, locirali osumnjičenog na širem području Kalesije i lišili ga slobode 26. novembra u popodnevnim satima.

Postoji osnovana sumnja da je Velemir Gurdeljević, sa još dvije osobe koje su direktno učestvovale u činjenju više krivičnih djela, napravio kriminalni plan, sa jasno podijeljenim ulogama u grupi, te su se ranije ukradenim automobilom uputili u Kalesiju kako bi počinili razbojništvo i opljačkali zlataru.

Podsjećamo, Policijskoj upravi Kalesija je 19. novembra oko 7,25 sati prijavljeno da je u toku pljačka zlatarske radnje u centru Kalesije. Odmah po prijavi više policijskih službenika je izašlo na intervenciju kako bi spriječili njihove dalje protivpravne radnje, kada su spazili osumnjičene u automobilu u momentu bijega.

Uočivši policijske službenike trojica razbojnika, svjesni da upotrebom vatrenog oružja napadaju službene osobe u vršenju poslova javne sigurnosti i dužnosti čuvanja javnog reda i mira, znajući da su zatečeni u činjenju krivičnih djela, te s ciljem da ukradeni zlatni i srebreni nakit zadrže i da pobjegnu, su počeli pucati iz automobila na policijske službenike i prema njima ispalili veći broj hitaca.

Policijski službenici, u namjeri da ih spriječe u bijegu i daljem napadu na njih, te u cilju sprečavanja njihovih daljih protivpravnih radnji, iz kojih su mogle nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana, kao i za živote i zdravlje policijskih službenika, su upotrijebili službeno oružje i ispalili više hitaca u pravcu automobila u kojem su bili osumnjičeni, nakon čega su se razbojnici udaljili u pravcu Zvornika.

Poduzimanjem daljih istražnih i operativnih radnji na terenu, policijski službenici su u mjestu Jelovo Brdo u blizini Kalesije pronašli napušteni i zapaljeni automobil kojeg su koristili osumnjičeni i u blizini automobila pronašli i beživotno tijelo jedne od osumnjičenih osoba, Matije Gurdeljevića.

Policijske agencije i Tužilaštvo TK i dalje nastavljaju sa intenzivnom istragom u cilju identifikacije i lišenja slobode još jedne osumnjičene osobe koja je u bjekstvu.

# KANTONALNI SUD TUZLA
# VELEMIR GURDELJEVIĆ
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