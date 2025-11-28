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"AVAZ" SAZNAJE

Uhapšen muškarac iz Mostara: Dovodi se u vezu s paljevinom Kordićevog automobila

Za sada se ne naziru ni politički ni motivi osobne prirode

Kordić: Zapaljeno službeno vozilo. Fena / PVP Mostar

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

28.11.2025

Jedna osoba iz Mostara je, saznaje "Dnevni avaz" lišena slobode nakon opsežne istrage koju su u vezi paljevine službenog automobila gradonačelnika Mostara, Marija Kordića, proveli policijski službenici Odjela kriminalističke policije PU Mostar pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ovu informaciju je za "Avaz" potvrdila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, kazavši da će uskoro o svemu javnost biti detaljnije informisana.

Muškarac je, saznajemo, lišen slobode zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela Izazivanje opće opasnosti i Oštećenje tuđe stvari, a za sada se ne naziru ni politički kao ni motivi osobne prirode.

Informacije koje su plasirane u javnosti o tome da su na snimcima videonadzora izuzetih sa okolnih objekata uočene dvije osobe su pogrešno interpretirane.

Naime, istraga je u konačnici pokazala da je na snimcima uočena samo jedna osoba čiji je identitet utvrđen i koja će u toku dana biti predata u nadležnost Tužilaštva HNK.

# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
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