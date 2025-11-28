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SLUČAJ IZ BLAŽUJA

Optuženi Afganistanci zbog pokušaja ubistva više osoba

Optuženi su potom pobjegli. Nedugo nakon sukoba su uhapšeni

Policijske snage na terenu dan nakon obračuna migranata. A. Ovčina / Avaz

A. O.

28.11.2025

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv državljanina Afganistana Ismaila Ghanija i Faisala Ahmadzaija zbog pokušaja ubistva više osoba azijskog porijekla.

Optuženi se terete da su 26. maja ove godine u večernjim satima sa još dvije njima poznate osobe, koje su u bjekstvu, došli naoružani u ulicu Kamenolom u općini Ilidža gdje je bilo više osoba azijskog porijekla. 

Oružje su prekrili dekama, a nakon što su im prišli izvadili su puške i pištolj i počeli pucati na njih. Ispalili su najmanje 22 metka i ranili šest migranata, od kojih su četvorica zadobila teške povrede. 

Optuženi su potom pobjegli. Nedugo nakon sukoba su uhapšeni. U optužnici im je postupajuća tužiteljica predložila produženje pritvora. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 16 svjedoka, četiri vještaka i izvođenje više od 100 materijalnih dokaza. 

# TUŽILAŠTVO KS
# KANTONALNI SUD U SARAJEVU
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