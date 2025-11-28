Optuženi Afganistanci zbog pokušaja ubistva više osoba

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv državljanina Afganistana Ismaila Ghanija i Faisala Ahmadzaija zbog pokušaja ubistva više osoba azijskog porijekla. Optuženi se terete da su 26. maja ove godine u večernjim satima sa još dvije njima poznate osobe, koje su u bjekstvu, došli naoružani u ulicu Kamenolom u općini Ilidža gdje je bilo više osoba azijskog porijekla.

Oružje su prekrili dekama, a nakon što su im prišli izvadili su puške i pištolj i počeli pucati na njih. Ispalili su najmanje 22 metka i ranili šest migranata, od kojih su četvorica zadobila teške povrede.