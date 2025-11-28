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TUŽILAŠTVO BIH

Zaprimljena pravomoćna osuđujuća presuda za koruptivno krivično djelo

Presudom je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 10 mjeseci i novčanа kaznа u iznosu od 5000 KM

Dragan Šojić. ICTY

A. O.

28.11.2025

Tužilaštvo BiH zaprimilo je trećestepenu presudu u predmetu protiv Dragana Šojića, nekadašnjeg direktora Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

Presudom je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 10 mjeseci i novčanа kaznа u iznosu od 5000 KM.

U predmetu je optužnicom podignutom koncem 2022. godine, Tužilaštvo BiH teretilo optuženog za koruptivna krivična djela zlouporabe sredstava i resursa SZZP BiH, a koja se odnose na korištenje službenih vozila u periodu od 2018. do 2022. godine, na koji način je pribavio nezakonitu imovinsku korist i oštetio proračun Bosne i Hercegovine, čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz članka 220. KZ BiH.

# DRAGAN ŠOJIĆ
# TUŽILAŠTVO BIH
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