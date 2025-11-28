Predložen pritvor osumnjičenima za krađu: Iz sefa ukrali 70.000 KM i 22.000 eura

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jedomjesečnog pritvora Elviru Jusufoviću, Senadu Derviševiću i Zijadu Jusufoviću, osumnjičenima za tešku krađu.

Pritvor im je predložen zbog opasnosnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Sumnjiče se da su 24/25.11.2025. godine izvršili tešku krađu na području Vogošće, te iz sefa u vlasništvu fizičkog lica, otuđili novac u iznosu od 70.000,00 KM i 22.000,00 EUR, kao i druge predmete.

Pretresom stana na području Ilijaša, koje osumnjičeni koriste, pronađen je dio otuđenog novca i jedan dio otuđenih predmeta.