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TUZLA

Produžen pritvor prljavim policajcima koji su podvodili maloljetnice

Sud je odluku donio po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva TK

Sa ročišta. Avaz

Piše: Amila Ovčina

28.11.2025

Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim se za još dva mjeseca produžava pritvor osmorici osumnjičenih u predmetu trgovine ljudima, u kojem se terete za iskorištavanje maloljetnica.

- U krivičnom predmetu protiv osumnjičenih Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim se prema svim osumnjičenima produžava pritvor za dva mjeseca - saopćeno je.

Sud je odluku donio po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva TK, uz ocjenu da i dalje postoji osnovana sumnja i razlozi za pritvor prema svim osumnjičenima.

# KANTONALNI SUD U TUZLI
# TUZLA
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