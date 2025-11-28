Produžen pritvor prljavim policajcima koji su podvodili maloljetnice

Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim se za još dva mjeseca produžava pritvor osmorici osumnjičenih u predmetu trgovine ljudima, u kojem se terete za iskorištavanje maloljetnica.

- U krivičnom predmetu protiv osumnjičenih Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije djevojčice rođene 2009. godine u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim se prema svim osumnjičenima produžava pritvor za dva mjeseca - saopćeno je.

Sud je odluku donio po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva TK, uz ocjenu da i dalje postoji osnovana sumnja i razlozi za pritvor prema svim osumnjičenima.