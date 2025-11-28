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HRVATSKA

Časna sestra izbodena u Zagrebu: Završila u bolnici, pokrenuta istraga

Odmah je prevezena u KBC Sestre milosrdnice

Hrvatska policija. Emica Elvedji/PIXSELL

M. Až.

28.11.2025

U Zagrebu je u petak poslijepodne napadnuta časna sestra, koja je, prema prvim informacijama, povrijeđena oštrim predmetom, potvrdila je zagrebačka policija.

Odmah je prevezena u KBC Sestre milosrdnice, prenosi Net.hr. Nakon prijema pacijentice, iz bolnice su obavijestili policiju.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su zaprimili prijavu o povrijeđenoj ženskoj osobi.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, časna sestra ubodena je u području abdomena. Sve se dogodilo izvan samostana u kojem je ona, navodno se potom vratila u svoj samostan odakle su zvali bolnicu. 

Za sada nema više službenih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.

# HRVATSKA
# ČASNA SESTRA
# ZAGREB
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