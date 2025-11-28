Određen pritvor Velemiru Gurdeljeviću koji se sumnjiči za oružanu pljačku zlatare u Kalesiji

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Velemiru Gurdeljeviću, osumnjičenom da je zajedno s članovima kriminalne grupe počinio oružanu pljačku zlatare u centru Kalesije.
Određivanje pritvora
Gurdeljević je nakon sedam dana bjekstva uhapšen 26. novembra u Kalesiji. Tužilac je nakon ispitivanja predložio određivanje pritvora, a sud je prijedlog prihvatio.
- Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Velemira Gurdeljevića, zbog osnovane sumnje da je u sastavu grupe u sticaju počinio krivična djela razbojništvo, napad na službene osobe u vršenju poslova sigurnosti i razbojnička krađa, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mjesec dana - saopćeno je iz Kantonalnog suda Tuzla.
Sud je naveo da postoji osnovana sumnja da je Velemir Gurdeljević, zajedno s još dvije osobe, počinio navedena krivična djela u vezi sa događajem od 19. novembra 2025. godine u Kalesiji, kada je izvršeno razbojništvo i došlo do upotrebe vatrenog oružja prema policijskim službenicima.
- Pritvor je određen zbog zakonskih razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka a) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, odnosno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva te zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo - naveli su iz suda.
Pucnjava u Kalesiji
Podsjećamo, Policijskoj upravi Kalesija je 19. novembra oko 7:25 sati prijavljeno razbojništvo u zlatarskoj radnji. Policija je zatekla razbojnike u automobilu tokom bijega, kada su napadači pucali iz vatrenog oružja. Policajci su uzvratili vatru, a razbojnici su pobjegli prema Zvorniku.
U mjestu Jelovo Brdo kod Kalesije pronađen je napušten i zapaljen automobil korišten od osumnjičenih, a u blizini i tijelo Matije Gurdeljevića. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila uslijed ustrelne povrede vratnog dijela glave.
Tokom uviđaja, policijski istražitelji prikupili su brojne tragove i dokazni materijal, uključujući čahure i zrna ispaljena iz vatrenog oružja. Policija i Tužilaštvo TK nastavljaju intenzivnu istragu i potragu za osobama u bjekstvu, kao i prikupljanje materijalnih dokaza za dalji krivični postupak.
Policijski službenici PU Kalesija koji su učestvovali u sprečavanju krivičnih djela predali su oružje i uniforme na vještačenje, uključujući tragove barutnih čestica, koji će biti korišteni u daljem toku istrage.
Tužilaštvo TK i policijske agencije nastavljaju detaljnu istragu kako bi svi osumnjičeni bili privedeni pravdi.
Gurdeljević je pobjegao, dok je policija brzo locirala i uhapsila Ranka Gurdeljevića, koji je pomagao u pljački, a za kojeg je Tužilaštvo TK također predložilo pritvor.