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STRAVIČNA NESREĆA

Pješak teško povrijeđen u nesreći u Bijeljini

Prema informacijama Policijske uprave Bijeljina, na pješaka je naletio automobil golf kojim je upravljao vozač iz Bijeljine.

Snimak nesreće. Infoplus

M. Až.

28.11.2025

U Bijeljini je teško povrijeđen pješak iz Zvornika nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer u 6:05 sati u Sremskoj ulici.

Prema informacijama Policijske uprave Bijeljina, na pješaka je naletio automobil golf kojim je upravljao vozač iz Bijeljine. 

- Osoba čiji su inicijali V. S. iz Zvornika teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini u kojoj je učestvovao automobil "golf". Ova osoba je bila pješak, a automobilom je upravljala osoba iz Bijeljine - saopćeno je iz PU Bijeljina.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

# NESREĆA
# BIJELJINA
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