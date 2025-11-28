Pješak teško povrijeđen u nesreći u Bijeljini

U Bijeljini je teško povrijeđen pješak iz Zvornika nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer u 6:05 sati u Sremskoj ulici.
Prema informacijama Policijske uprave Bijeljina, na pješaka je naletio automobil golf kojim je upravljao vozač iz Bijeljine.
- Osoba čiji su inicijali V. S. iz Zvornika teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini u kojoj je učestvovao automobil "golf". Ova osoba je bila pješak, a automobilom je upravljala osoba iz Bijeljine - saopćeno je iz PU Bijeljina.
Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.