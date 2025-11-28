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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Nesreća u Mostaru: Automobil udario u semafor, povrijeđene dvije osobe

Na licu mjesta je intervenisala ekipa Hitne pomoći Mostar koja je povrijeđene prevezla u bolnicu

Nesreća u Mostaru. M. Smajkić / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

28.11.2025

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras u 20,10 sati dogodila na Bulevaru u Mostaru, kada je pod još neutvrđenim okolnostima, automobil Volkswagen Sharan udario u semafor na raskrsnici kod Doma zdravlja Mostar.

Potvrđeno je to za "Avaz" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog, a prema dosadašnjim informacijama, stepen povreda povrijeđenih osoba još nije utvrđen.

Na licu mjesta je intervenisala ekipa Hitne pomoći Mostar koja je povrijeđene prevezla u bolnicu, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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