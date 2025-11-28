Nesreća u Mostaru: Automobil udario u semafor, povrijeđene dvije osobe

Dvije osobe su povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras u 20,10 sati dogodila na Bulevaru u Mostaru, kada je pod još neutvrđenim okolnostima, automobil Volkswagen Sharan udario u semafor na raskrsnici kod Doma zdravlja Mostar.

Potvrđeno je to za "Avaz" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog, a prema dosadašnjim informacijama, stepen povreda povrijeđenih osoba još nije utvrđen.

Na licu mjesta je intervenisala ekipa Hitne pomoći Mostar koja je povrijeđene prevezla u bolnicu, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar.