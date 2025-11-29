Razriješena misterija: Ana (20) i Aleksandar (37), Audijem udarili bočno u spomenik, na mjestu ostali mrtvi

Stravična nesreća u kojoj su poginuli Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37), a koja se desila u Srbiji, kada su kod jezera Međuvršje sletjeli s puta i bočno uletjeli u ozidanu spomen česmu palim borcima mnogima je već danima misterija. Telegraf.rs donosi cijeli razvoj događaja od momenta kada se saznalo da je automobil negdje skrenuo s puta, do konačnog razjašnjenja misterije. Prve informacije govorile su o tome da je automobil u kom se nalaze dvije osobe sletio u jezero Međuvršje kod Čačka prije dva dana, oko 12:30 sati. Međutim, cijeli slučaj je bio obavijen misterijom jer je do uvečer trajala potraga kako na obali tako u vodi. Za automobilom su tragali vatrogasci-spasioci, ali i ronioci žandarmerije.

Pronađeno zaglavljeno vozilo . RINA

Kako piše Telegraf.rs, u kasnim poslijepodnevnim satima pristigla je informacija o tome da je 23. novembra prijavljen nestanak djevojke sa Zlatibora i otvorena je sumnja da su u jezero sletjeli ona i njen prijatelj. Policija je započela sa analizom baznih stanica u okolini, kako bi bilo utvrđeno da li je neka od njih uhvatila signal telefona djevojke. Tokom večeri objavljeno je da je djevojka koja je nestala Ana Radović (20), koja je posljednji telefonski kontakt imala sa bratom, u momentu kada se nalazila u okolini Čačka, a kasnije joj se telefon ugasio i više nije bila dostupna. Posljednji poziv Poziv se, kako je rekao njen otac Miloš, dogodio u 18.45 sati i to je bio posljednji put da se neko od njoj bliskih ljudi čuo sa njom. Bila je dostupna još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Njen otac je jučer rekao da smatra da je "vjerovatnoća da je doživjela saobraćajnu nesreću mala" jer mu je rečeno da na dan njenog nestanka policiji nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća. Ipak, saobraćajna nesreća je upravo ono što se dogodilo i što je Anu koštalo života. Vozilo je pronađeno je rano u kanalu pored puta, gdje je, nakon slijetanja, ostalo bočno zaglavljeno. Bio je to automobil u kom je Ana Radović posljednji put viđena. Pronašli su ga mještani, koji su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć. Nisu znali da li u automobilu ima ljudi. U automobilu su, tokom uviđaja, pronađena dva tijela - muškarac i djevojka. Na lice mjesta pristigla je dizalica kako bi automobil bio izvučen sa mjesta na kom je završio nakon izlijetanja sa puta. Kako se ispostavilo, "Audi" koji je sletio sa puta, a u kom su pronađena tijela, gotovo tri dana je stajao u kanalu pokraj puta u blizini jezera Međuvršje. Kada je automobil izvučen iz kanala, vidjelo se da je njegov prednji dio potpuno smrskan i da su se aktivirali vazdušni jastuci. Automobil je, prema posljednjim informacijama, vozio prijatelj Aninog brata, a razlog slijetanja sa puta i upadanja u kanal bit će otkriven vještačenjem. Dva tijela pronađena u vozilu poslata su na obdukciju. Spasioci su, kako bi mogli da dođu do tijela koja su se nalazila u automobilu, morali da sjeku lim vozila. Izvor Telegrafa koji je upućen u slučaj i iza kog je bogato iskustvo, tvrdi da je zbog nepristupačnosti terena, "Audi smrti" mogao da zapazi samo vozač kamiona. Kako se automobil nalazio na nepristupačnom mjestu, njega ljudi koji su tim putnim pravcem prolazili, nikako nisu mogli da ugledaju. Eventualno je neki vozač kamiona, zbog visine vozila kojim upravlja, mogao da vidi vozilo u kanalu pored puta. Kako se kasnije ispostavilo, sa Anom je u automobilu bio Aleksandar Masalušić (37), koji je upravljao automobilom. U pitanju je drug Aninog brata, koji ju je povezao za Beograd, kako bi otišla na fakultet. Na mjestu nesreće, prema riječima svjedoka, nije bilo tragova kočenja. Sumnja se da je Aleksandar Masalušić izgubio kontrolu nad automobilom, udario u zid i da je tada vozilo bočno upalo u betonski spust koji služi za kontrolisano ispuštanje vode ili druge tečnosti iz cjevovoda, kanala, rezervoara ili postrojenja u prirodni tok, jarak ili kanalizacioni sistem. Prijatelji Aleksandra Masalušića okupili su se na mjestu nesreće kako bi odali počast prerano nastradalima. Oni su se okupili kako zapalili svijeću i oprostili se od najmilijih. Spustili su se u duboku jamu u kojoj su se još nalazili ostaci slupanog vozila, kako bi zapalili svijeću za Anu i Aleksandra. Zasad se ne zna uzrok gubitka kontrole nad vozilom, a na snimcima sa mjesta teške saobraćajne nesreće vidi se da je automobil sletio s puta na krivini, koja je obilježena duplom punom linijom. Pretpostavlja se da je put u trenutku nesreće bio vlažan, a temperatura oko nula stepeni. Uzrok nesreće za sada nije poznat, ali postoji nekoliko najverovatnijih scenarija koji se u praksi najčešće dešavaju. Mogu se podijeliti u tri grupe: ljudski faktor, tehnički kvar i uslovi puta. Također, sumnja se da je brzina vozila bila neprilagođena jer su od mjesta Prijanovac, gdje je uhvaćen signal Aninog telefona, do mjesta nesreće stigli za 11 minuta, iako je inače za prelazak te dionice potrebno gotovo duplo više vremena. Otac nestale djevojke Miloš Radović je, nakon što je izvučen automobil i tela dvoje poginulih, sa dubokom tjeskobom u glasu, potvrdio je da je Ana tog dana krenula iz porodičnog doma na Zlatiboru ka Beogradu, gdje je studirala, s namjerom da plati ispite. - Moja Ana je bila divno dijete. Studirala je Pravni fakultet... Porodici je rekla da ima prijevoz sa Zlatibora. Ne znam da li ga je poznavala od ranije, ja njega nikada nisam vidio - priča neutješni otac i dodaje da "želi da zna ko je čovjek koji je vozio".

Aleksandar Masalušić, pripadnik ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, saznaje Telegraf.rs. Prema saznanjima Telegrafa, Masalušić je ranjen kada je pokušano ubistvo Stojketa. Uprkos tome, njegovo ime do sada nije se pojavljivalo u medijima i o njemu se malo zna. Iako je, prema prvim informacijama, rečeno da je Aleksandar Masalušić iz Tutina, on je rodom iz Priboja, sa prebivalištem u Beogradu. Razlog toga da se misli da je iz Tutina bile su registarske oznake "Audija" kojim je sletio sa puta. Navodno je ranije imao niz saobraćajnih prekršaja, zbog čega mu je bila oduzimana vozačka dozvola na nekoliko mjeseci, a više puta je pred prekršajnim sudovima pravosnažno osuđivan zbog prekoračenja brzine, vožnje za vrijeme zabrane upravljanja vozilom, vožnje pod dejstvom narkotika. Aleksandar Masalušić je imao pun dosje saobraćajnih prekršaja zbog čega mu je čak bila i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko mjeseci. On je više puta pravosnažno osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenje brzine, vožnje za vrijeme zabrane, zatim jednom pod dejstvom narkotika. Prema kasnije dospjelim informacijama, on je ranjen 21. decembra 2023. godine u pucnjavi u Železniku, gdje je pogođen u oružanom obračunu sa četvoricom muškaraca. Osumnjičeni se terete da su tog 21. decembra 2023. godine planirali da ubiju Masalušića ispred jednog auto-otpada na Obrenovačkom putu u Železniku. U Višem sudu u Beogradu je u toku sudski postupak za ranjavanje Aleksandra, a optužnica je podignuta protiv trojice okrivljenih dok se i dalje traga za četvrtim. Kada je spomenutog 21. decembra 2023. zaustavio automobil, na njega je, kako se sumnja, pucao nepoznati napadač koji je bio u automobilu marke "Audi" tamne boje. On je ispalio jedan metak i pogodio ga u lijevo rame. Napadač je potom pobjegao vozilom dok je ranjeni Aleksandar Masalušić sam automobilom otišao u Urgentni centar. On se sam odvezao u Urgentni centar. Prema pisanju medija, on je prilikom napada preskočio haubu svog automobila i sakrio se, a napadači su pobjegli. Tada se dodavalo i da je ranjeni muškarac poznat policiji odranije za različita krivična dela, a za neka od njih je i osuđivan. Iako se polemisalo o tome da je Ana Radović neko vrijeme nakon udesa bila živa i da je sa svog telefona uputila dva SOS poziva, prvi rezultati istrage pokazali su da je preminula odmah. Naime, kako je saopćeno iz Doma zdravlja Čačak, čija je hitna služba izašla na teren, prvi alarm stigao je preko broja 194, ali je poziv primljen putem govornog automata i to na engleskom jeziku. - Poziv je bio tehnički ne baš jasnog sadržaja, a što je najvažnije, nije sadržao tačnu lokaciju gdje bi ekipa Hitne pomoći odmah mogla da postupi i izađe na teren - navedeno je u saopštenju. Kako su podsjetili, za prijem poziva prvog reda hitnosti, ključno je da dispečer zna lokaciju pacijenta. Ekipa Hitne pomoći je odmah krenula na teren tek kada su policijske i vatrogasno-spasilačke ekipe pronašle automobil sa tijelima i kada je Doma zdravlja dobila tačnu lokaciju nesreće. Prvi rezultati istrage govore o tome da je dvoje poginulih odmah preminulo od zadobivenih povreda. Prvi rezultati istrage jasno ukazuju na prebrzu vožnju i neprilagođenu brzinu uslovima na putu kao glavni uzrok ove strašne tragedije. Sumnja se da je Aleksandar Masalušić vozio "Audi" znatno većom brzinom od dozvoljene, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je, krećući se velikom brzinom, praktično "ispravio krivinu", probio bankinu i uletio direktno u propust kojim se voda vraća u jezero.