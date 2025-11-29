U Baru uhapšen Rus koji se potražuje zbog brojnih koruptivnih krivičnih djela i učešća u kriminalnoj organizaciji

Postupajući po međunarodnoj potjernici koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Moskva, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar u koordinisanoj aktivnosti sa službenicima NCB Interpola Podgorica, locirali su i lišili slobode državljanina Ruske Federacije, V.B. (39).

Rusija je za ovim licem raspisala potjernicu shodno naredbi suda u Basmaniju, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio teška i koruptivna krivična djela: učešće u kriminalnoj zajednici; pokušaj primanja mita – izvršen od strane organizovane grupe u velikom obimu; svjesno dovođenje lica u krivičnu odgovornost u sticaju sa lažnim optuživanjem lica za izvršenje teškog krivičnog djela; falsifkovanje dokaza u krivičnom predmetu vezano za teško krivično djelo ili posebno teško krivično djelo, i falsifikovanje dokaza koje je prouzrokovalo teške posljedice, Krivičnog zakonika Rusije.

Imenovanom je od strane sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, određen ekstradicioni pritvor.

Službenici policije u Nizozemskoj su, postupajući po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica lišili slobode crnogorskog državljanina - Z.R. (46).

Za imenovanim su crnogorski organi za sprovođenje zakona raspisali potjernicu radi obezbjeđenja prisustva ovog lica u krivičnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio produženo krivično djelo falsifikovanje isprave.

Određen mu je ekstradicioni pritvor u cilju izručenja iz Nizozemske u Crnu Goru.