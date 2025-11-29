Stravična nesreća: Poginuli otac i kćerka (16), majka hitno prebačena u bolnicu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putu koji vodi prema Čalmi, u kojoj su u sudaru putničkog automobila i kombija poginuli muškarac i njegova kćerka (16). Majka je preživjela i prevezena je u bolnicu.
Prema nezvaničnim informacijama poginula porodica koja je bila u automobilu koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u blizini Laćarka, je iz Inđije, a prema prvim saznanjima, jutros su bila na putu ka svinjokolju kada je došlo do tragedije.
Građani koji su se zatekli odmah nakon nesreće, tvrde da je putnički automobil, u trenutku skretanja, naletio na kombi koji se, kako navode, “ispriječio na putu” baš u dijelu krivine prema Čalmi, gdje je vidljivost smanjena.
Zvanične potvrde o uzrocima saobraćajne nesreće još uvijek nema. Policija i tužilaštvo utvrđuju tačan slijed događaja. U Opštu bolnicu Sremska Mitrovica prevezene su dvije osobe , u pitanju su muškarac (35) sa povredama grudnog koša i donjih ekstremiteta i žena (37) sa povredom u predjelu ramena.
Oboje su svjesni i orijentisani, a u toku je kompletna dijagnostika i praćenje stanja.