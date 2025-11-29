Stravična nesreća: Poginuli otac i kćerka (16), majka hitno prebačena u bolnicu

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putu koji vodi prema Čalmi, u kojoj su u sudaru putničkog automobila i kombija poginuli muškarac i njegova kćerka (16). Majka je preživjela i prevezena je u bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama poginula porodica koja je bila u automobilu koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u blizini Laćarka, je iz Inđije, a prema prvim saznanjima, jutros su bila na putu ka svinjokolju kada je došlo do tragedije.