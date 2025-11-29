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CRNA GORA

Knežević i Žižić privedeni na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva

Iz tog tužilaštva saopštili su da ih sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela

Privođenje Milorada Žižića u SDT. Boris Pejović

A. O. / Vijesti.me

29.11.2025

Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević i nekadašnji šef Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Milorad Žižić, privedeni su na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Privođenje Dejana Kneževića u SDT. Boris Pejović

Njih dvojicu jučer su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), u akciji kojom je rukovodilo SDT.

Žižić. Boris Pejović

Iz tog tužilaštva saopštili su da ih sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela.

# SDT
# SDT CRNA GORA
# DEJAN KNEŽEVIĆ
# MILORAD ŽIŽIĆ
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