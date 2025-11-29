Knežević i Žižić privedeni na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva

Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević i nekadašnji šef Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Milorad Žižić, privedeni su na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Privođenje Dejana Kneževića u SDT . Boris Pejović Privođenje Dejana Kneževića u SDT . Boris Pejović

Njih dvojicu jučer su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), u akciji kojom je rukovodilo SDT.

Žižić . Boris Pejović Žižić . Boris Pejović