Knežević i Žižić privedeni na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva

Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević i nekadašnji šef Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Milorad Žižić, privedeni su na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).
CRNA GORA
Iz tog tužilaštva saopštili su da ih sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela
Privođenje Milorada Žižića u SDT. Boris Pejović
Bivši pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević i nekadašnji šef Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Milorad Žižić, privedeni su na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).
Privođenje Dejana Kneževića u SDT. Boris Pejović
Njih dvojicu jučer su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), u akciji kojom je rukovodilo SDT.
Žižić. Boris Pejović
Iz tog tužilaštva saopštili su da ih sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična djela.
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