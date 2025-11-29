Stravična saobraćajna nesreća u BiH: Mladić (24) Mercedesom sletio s puta

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Laktašima poginuo je mladić V.K. (24) iz ovog mjesta, potvrđeno je za Srpskainfo iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Nesreća se dogodila oko 3 sata ujutro, kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom marke “Mercedes” i sletio s puta.

Nezvanični izvori navode da je vozilo nakon slijetanja udarilo u parkirani kamion.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka saopćeno je da je uviđaj obavio dežurni tužilac u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera, uključujući i vještačenja, radi utvrđivanja okolnosti nesreće.