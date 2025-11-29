Uz "braću Dalton" uhapšen i njihov polubrat zbog krađe 110.000 KM

Istraga teške krađe koja je krajem novembra potresla Vogošću dobila je nove detalje. Tužilaštvo Kantona Sarajevo odredilo je jednomjesečni pritvor za trojicu osumnjičenih koji se terete za provalnu krađu u kojoj je nestalo čak 110.000 KM iz privatnog sefa.

Pritvor je određen Elviru i Zijadu Jusufoviću, javnosti poznatima kao "braća Dalton", te njihovom polubratu Senadu Derviševiću iz Ilijaša. Prema dostupnim podacima, sva trojica su djeca iste majke, pa se tako i vode kao braća, iako imaju različita prezimena.