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PLJAČKA U VOGOŠĆI

Uz "braću Dalton" uhapšen i njihov polubrat zbog krađe 110.000 KM

Tužilaštvo Kantona Sarajevo odredilo je jednomjesečni pritvor za trojicu osumnjičenih

Uz "braću Dalton" uhapšen i njihov polubrat. Društvene mreže

M. Až.

29.11.2025

Istraga teške krađe koja je krajem novembra potresla Vogošću dobila je nove detalje. Tužilaštvo Kantona Sarajevo odredilo je jednomjesečni pritvor za trojicu osumnjičenih koji se terete za provalnu krađu u kojoj je nestalo čak 110.000 KM iz privatnog sefa.

Pritvor je određen Elviru i Zijadu Jusufoviću, javnosti poznatima kao "braća Dalton", te njihovom polubratu Senadu Derviševiću iz Ilijaša. Prema dostupnim podacima, sva trojica su djeca iste majke, pa se tako i vode kao braća, iako imaju različita prezimena.

Sumnja se da su u noći s 24. na 25. novembar provalili u objekat na području Vogošće i iz sefa ukrali 70.000 KM te dodatnih 22.000 eura. Procijenjena ukupna šteta iznosi oko 110.000 KM.

Sarajevska policija je, nakon prikupljenih operativnih saznanja, locirala i uhapsila osumnjičene. Tokom pretresa stana u Ilijašu, koji koriste Jusufovići i Dervišević, pronađen je dio ukradenog novca i određeni broj otuđenih predmeta, što je dodatno potvrdilo sumnje istražitelja.

# PLJAČKA
# VOGOŠĆA
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