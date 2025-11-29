Bio pod utjecajem alkohola i spida: Vejsil Halilović koji je automobilom usmrtio Ajlu Nuhanović ostaje iza rešetaka

- Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Vejsila Halilovića, zbog krivičnog djela Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa iz člana 336. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi s krivičnim djelom Ugrožavanje javnog prometa zbog omamljenosti iz člana 333. stav 1. istog zakona, rješavajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od 28. oktobra 2025. godine, dana 29. oktobra 2025. godine donio je rješenje kojim se optužnica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona potvrđuje – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“ iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Halilović je tokom vožnje bio pod dejstvom alkohola i opojne droge amfetamin. Izvršenim alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 0,94 promila.

Nakon potvrđivanja optužnice, optuženom je rješenjem ovog suda od 31. oktobra 2025. godine produžen pritvor i po tom rješenju može trajati do 31. decembra 2025. godine ili do nove odluke Suda.

Kako navode iz Suda za naš medij, istim rješenjem je određeno da će Sud svaka dva mjeseca vršiti kontrolu opravdanosti pritvora prema optuženom, a koji može trajati najduže dvije godine nakon potvrđivanja optužnice, a prije izricanja prvostepene presude.

- Pritvor prema optuženom je produžen iz zakonskog razloga propisanog odredbom člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela – rečeno je za naš medij iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Izjašnjenje o krivnji

- U daljem toku krivičnog postupka bit će zakazano ročište za izjašnjenje o krivnji. To su informacije koje, u ovoj fazi postupka u navedenom krivičnom predmetu, odgovarajući na Vaš upit, ovaj sud može potvrditi – navedeno je.

Detalji o nesreći

Halilović je otprilike u 3.45 sati, na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo, u blizini robne kuće „Omega“ u Živinicama, iako je bio svjestan da nije sposoban za vožnju, da može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost živote ljudi, krećući se neprilagođenom brzinom vozilom VW Passat, na dionici puta na kojoj je mogao uočiti pješaka, na vrijeme reagovati i smanjiti brzinu, što nije uradio, ostvario kontakt s pješakinjom prednjim desnim dijelom vozila, usljed čega je A. N. od posljedica povreda smrtno stradala. Uviđaj na mjestu događaja su obavili dežurni tužilac i istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice. Po nalogu tužioca na uviđaj je izašao i vještak saobraćajne struke. Odmah nakon saobraćajne nesreće osumnjičeni je uhapšen. Obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu PU Živinice, Halilović je predat u nadležnost Tužilaštva.