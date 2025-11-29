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SRBIJA

Teška saobraćajna nesreća: U sudaru kombija i automobila poginule dvije osobe

Osobe koje su poginule nalazile su se u putničkom automobilu

Nesreća u Srbiji. RTS

M. Až.

29.11.2025


U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu ujutro, 29. novembra, na putu Laćarak – Čalma, poginule su dvije osobe.

U nesreći u kojoj su učestvovali kombi i putnički automobil dvije osobe su povrijeđene te su zbrinute u bolnici u Sremskoj Mitrovici, javlja RTS.

Osobe koje su poginule nalazile su se u putničkom automobilu.

U bolnici u Sremskoj Mitrovici primljeni su muškarac (35) kojem su konstatirane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta i 37-godišnja žena s povredama u predjelu ramena.

# SRBIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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