Teška saobraćajna nesreća: U sudaru kombija i automobila poginule dvije osobe





U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu ujutro, 29. novembra, na putu Laćarak – Čalma, poginule su dvije osobe.

U nesreći u kojoj su učestvovali kombi i putnički automobil dvije osobe su povrijeđene te su zbrinute u bolnici u Sremskoj Mitrovici, javlja RTS.

Osobe koje su poginule nalazile su se u putničkom automobilu.

U bolnici u Sremskoj Mitrovici primljeni su muškarac (35) kojem su konstatirane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta i 37-godišnja žena s povredama u predjelu ramena.