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TEŠKE OPTUŽBE

Majka iz Srebrenika optužuje policiju zbog nasilnog privođenja kćerke

Fatima tvrdi da je i sama bila napadnuta dok je pokušavala snimiti postupanje policije

Majka iz Srebrenika optužuje policiju zbog nasilnog privođenja kćerke. Crna Hronika

M. Až.

29.11.2025

Fatima Šabić iz Srebrenika, majka Selmire Softić, vodi dugu pravnu i porodičnu borbu za ostvarivanje prava na viđanje svog djeteta, piše Crna Hronika. Prema njenim tvrdnjama, slučaj traje skoro dvije godine, a kulminirao je 26. novembra 2025. godine kada je, kako navodi, njena kćerka privedena u prostorije Policijske stanice uz primjenu sile i bez ikakvog pravnog osnova.

Teške optužbe na račun policije

Fatima tvrdi da njena kćerka već duže vrijeme pokušava viđati svoje dijete, djevojčicu od sedam godina, u terminima koje je odredio sud. Otac djeteta, Mirnes, navodno godinama ne poštuje sudsku odluku, dok su u slučaj uključeni i Centar za socijalni rad i policija.

Međutim, prema njenim riječima, reakcije institucija izostaju, a bivši zet se, kako tvrdi, štiti uprkos prijavama za nasilje.

- Moja kćerka ide redovno po dijete, srijedom i petkom, kako je sud odredio. On to nikada nije ispoštovao. Policajci uvijek kažu da on ne krši presudu, a moju kćerku ponižavaju i govore joj da neće vidjeti dijete”, navodi Softić.

Detalji eskalacije slučaja

Slučaj je, prema Fatimi, eskalirao u srijedu navečer. Policajci su, kako tvrdi: upotrijebili silu prema njenoj kćerki, vučenjem i hvatanjem poderali joj odjeću, prilikom intervencije je izgubila svijest, unijeli je u ćeliju “jedni za noge, drugi za ruke”.

Fatima tvrdi da je i sama bila napadnuta dok je pokušavala snimiti postupanje policije.

“Policajac me udario po ruci, izbacio mi telefon i razbio ga”, navodi ona.

Prema njenim riječima, policija se prema njenoj kćerki odnosila “arogantno i grubo”, dok se s Mirnesom, bivšim zetom, “pozdravljaju, smiju i štite ga”.

Izjava Selmire Softić

- Prošla sam kroz vrlo težak i traumatičan događaj. Privedena sam bez razloga, uskraćeno mi je pravo na advokata, a sila je upotrijebljena bez osnova.

Mojoj majci su razbili telefon dok je pokušavala snimiti. Postoje audio i video dokazi koji pokazuju da nisam remetila javni red i mir. Ovo je bilo nezakonito hapšenje.”

Selmira dodaje da godinama traje borba sa manipulacijom nad djetetom i nepoštivanjem sudske odluke.

“Žalosno je u kakvoj državi živimo. Nema zakona, nema pravde. Policajci Rusmir i Deni nanijeli su mi povrede, poderali jaknu, čizme i dodatno narušili moje psihičko stanje.”

Selmira ističe da će, zajedno s majkom, podnijeti krivične prijave, a o daljem razvoju slučaja obavijestit će javnost..

# SREBRENIK
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