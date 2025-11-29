Majka iz Srebrenika optužuje policiju zbog nasilnog privođenja kćerke

Fatima Šabić iz Srebrenika, majka Selmire Softić, vodi dugu pravnu i porodičnu borbu za ostvarivanje prava na viđanje svog djeteta, piše Crna Hronika. Prema njenim tvrdnjama, slučaj traje skoro dvije godine, a kulminirao je 26. novembra 2025. godine kada je, kako navodi, njena kćerka privedena u prostorije Policijske stanice uz primjenu sile i bez ikakvog pravnog osnova.

Teške optužbe na račun policije

Fatima tvrdi da njena kćerka već duže vrijeme pokušava viđati svoje dijete, djevojčicu od sedam godina, u terminima koje je odredio sud. Otac djeteta, Mirnes, navodno godinama ne poštuje sudsku odluku, dok su u slučaj uključeni i Centar za socijalni rad i policija.

Međutim, prema njenim riječima, reakcije institucija izostaju, a bivši zet se, kako tvrdi, štiti uprkos prijavama za nasilje.

- Moja kćerka ide redovno po dijete, srijedom i petkom, kako je sud odredio. On to nikada nije ispoštovao. Policajci uvijek kažu da on ne krši presudu, a moju kćerku ponižavaju i govore joj da neće vidjeti dijete”, navodi Softić.

Detalji eskalacije slučaja

Slučaj je, prema Fatimi, eskalirao u srijedu navečer. Policajci su, kako tvrdi: upotrijebili silu prema njenoj kćerki, vučenjem i hvatanjem poderali joj odjeću, prilikom intervencije je izgubila svijest, unijeli je u ćeliju “jedni za noge, drugi za ruke”.

Fatima tvrdi da je i sama bila napadnuta dok je pokušavala snimiti postupanje policije.

“Policajac me udario po ruci, izbacio mi telefon i razbio ga”, navodi ona.

Prema njenim riječima, policija se prema njenoj kćerki odnosila “arogantno i grubo”, dok se s Mirnesom, bivšim zetom, “pozdravljaju, smiju i štite ga”.

Izjava Selmire Softić

- Prošla sam kroz vrlo težak i traumatičan događaj. Privedena sam bez razloga, uskraćeno mi je pravo na advokata, a sila je upotrijebljena bez osnova.

Mojoj majci su razbili telefon dok je pokušavala snimiti. Postoje audio i video dokazi koji pokazuju da nisam remetila javni red i mir. Ovo je bilo nezakonito hapšenje.”

Selmira dodaje da godinama traje borba sa manipulacijom nad djetetom i nepoštivanjem sudske odluke.

“Žalosno je u kakvoj državi živimo. Nema zakona, nema pravde. Policajci Rusmir i Deni nanijeli su mi povrede, poderali jaknu, čizme i dodatno narušili moje psihičko stanje.”

Selmira ističe da će, zajedno s majkom, podnijeti krivične prijave, a o daljem razvoju slučaja obavijestit će javnost..