Grupa maskiranih mladića brutalno pretukla muškarca, ima slomljenu ruku i rebra i razbijenu glavu

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi kako grupa mladića tuče jednog muškarca. Isti video je na Twitteru i Instagramu objavio i Nemanja Šarović, predsjednik Pokreta "Ljubav, vjera, nada", uz detalje o dramatičnom događaju koji se desio u Subotici.
On je istakao da su "klinci pretukli čovjeka šipkama", kao i da pomenuti muškarac navodno ima povrede glave, slomljenu ruku, polomljena rebra i razbijenu glavu na više mjesta, piše Nova.rs.
Dodao je da se još ne zna u kakvom je stanju čovjek.
"Naselje Prozivka – 7 batinaša usred bijela dana krvnički istukli 47-godišnjaka, jer je čovjek javno iznosio svoje negativno mišljenje o vlasti i batinašima koji opsjedaju grad. Dražen Lončar je s teškim tjelesnim povredama prevezen sanitetom u bolnicu u teškom stanju", naveo je Šarović.
Drugi napad u dva mjeseca
U objavi je napisao da se na snimku vidi kako muškarac u crvenom duksu leži na zemlji, dok ga "klinci s kapuljačama i metalnim šipkama tuku s leđa".
- Postoje kamere okolo zgrade, nalazi se i banka i veliki market, ali policija je nezainteresovana da snimke pregleda, jer su svi isti tabor pa se štite - naveo je on.
Istakao je da je muškarac koji je pretučen ratni veteran, koji je s 19 godina na redovnom služenju otišao u Vojsku i poslan na rat na Kosovo gdje je prošao golgotu.
- Bio na protestima u martu s ratnim veteranima gdje je poslije javno o tome pričao i o batinašima iz Subotice koje je sreo. I to je kapisla bila da ga sačekaju. Ovo je drugi napad u dva mjeseca, samo što je sada s teškim tjelesnim povredama u Subotičkoj bolnici - naveo je Šarović.
Slomljena ruka i rebra
Subotičanin Dražen Lončar (47) pretučen je juče ispred ulaza u svoju zgradu i s teškim tjelesnim povredama prevezen u bolnicu, rekao je za N1 njegov brat.
Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi kako grupa maskiranih muškaraca metalnim štanglama udara Dražena Lončara koji leži na podu.
Napad se dogodio nešto poslije 14 sati u petak, 28. novembra, prenosi N1.
Kako je za N1 rekao brat povrijeđenog, napadači su ga sačekali ispred ulaza u zgradu.
- Ima teške tjelesne povrede. Slomljena mu je ruka, polomljena rebra, ima povrede glave - rekao je Draženov brat Nemanja.
Prijetnje dobijao ranije zbog političkih stavova
Naveo je i da je prijetnje dobijao i ranije zbog svojih političkih stavova, a naročito nakon velikog protesta 15. marta u Beogradu.
Policija je, kaže, obaviještena o svemu.