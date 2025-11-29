Grupa maskiranih mladića brutalno pretukla muškarca, ima slomljenu ruku i rebra i razbijenu glavu

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi kako grupa mladića tuče jednog muškarca. Isti video je na Twitteru i Instagramu objavio i Nemanja Šarović, predsjednik Pokreta "Ljubav, vjera, nada", uz detalje o dramatičnom događaju koji se desio u Subotici.

On je istakao da su "klinci pretukli čovjeka šipkama", kao i da pomenuti muškarac navodno ima povrede glave, slomljenu ruku, polomljena rebra i razbijenu glavu na više mjesta, piše Nova.rs.

Dodao je da se još ne zna u kakvom je stanju čovjek.

"Naselje Prozivka – 7 batinaša usred bijela dana krvnički istukli 47-godišnjaka, jer je čovjek javno iznosio svoje negativno mišljenje o vlasti i batinašima koji opsjedaju grad. Dražen Lončar je s teškim tjelesnim povredama prevezen sanitetom u bolnicu u teškom stanju", naveo je Šarović.

Drugi napad u dva mjeseca

U objavi je napisao da se na snimku vidi kako muškarac u crvenom duksu leži na zemlji, dok ga "klinci s kapuljačama i metalnim šipkama tuku s leđa".

- Postoje kamere okolo zgrade, nalazi se i banka i veliki market, ali policija je nezainteresovana da snimke pregleda, jer su svi isti tabor pa se štite - naveo je on.