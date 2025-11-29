Eksplodirala nepoznata naprava, povrijeđeno troje djece

U hrvatskom mjestu Novi Vinodolski danas je došlo do eksplozije zasad nepoznate naprave, pri čemu su povrijeđena troje djece.

Prema informacijama hrvatskih medija, djeca su prevezena u bolnicu u Rijeci, a prve procjene govore da povrede ne izgledaju teške.

Nesreća se dogodila oko 15 sati, a odmah su reagovale sve dežurne službe, uključujući Hitnu pomoć i policiju. Eksplozija se desila na otvorenom prostoru, a policija navodi da je aktivirana zasad nepoznata naprava.

U toku je uviđaj, a policija nastoji utvrditi sve okolnosti incidenta, uključujući i vrstu naprave. S obzirom na to da je dan bio pri kraju i brzo pada mrak, izvori bliski policiji navode da bi uviđaj mogao biti nastavljen sutra ujutro.