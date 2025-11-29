Povrijeđen muškarac na Alipašinom Polju, prebačen je na KCUS

U sarajevskom naselju Alipašino Polje večeras je povrijeđen muškarac, a okolnosti pod kojima je zadobio povrede još nisu utvrđene.

Povrijeđeni je prevezen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.

- Oko 17.50 u ugostiteljskom objektu ili u njegovoj neposrednoj blizini na Alipašinom Polju došlo je do incidenta u kojem je jedna osoba zadobila povrede na još neutvrđen način. Povrijeđeni muškarac je na KCUS na ljekarskoj obradi – potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a KS.

Policijski službenici su na terenu i osiguravaju mjesto događaja.