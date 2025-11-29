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ISTRAGA U TOKU

Povrijeđen muškarac na Alipašinom Polju, prebačen je na KCUS

Povrijeđeni je prevezen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

MUP KS. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

29.11.2025

U sarajevskom naselju Alipašino Polje večeras je povrijeđen muškarac, a okolnosti pod kojima je zadobio povrede još nisu utvrđene.

Povrijeđeni je prevezen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu se ukazuje ljekarska pomoć.

- Oko 17.50 u ugostiteljskom objektu ili u njegovoj neposrednoj blizini na Alipašinom Polju došlo je do incidenta u kojem je jedna osoba zadobila povrede na još neutvrđen način. Povrijeđeni muškarac je na KCUS na ljekarskoj obradi – potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a KS.

Policijski službenici su na terenu i osiguravaju mjesto događaja.

# ALIPAŠINO POLJE
# SARAJEVO
# MUP KS
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