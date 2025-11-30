Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JEDNO POVRIJEĐENO

Horor na autoputu: Poginuli muškarac i šestomjesečna beba

Nakon što je saobraćaj ponovo uspostavljen, ubrzo se desio novi sudar, u blizini mjesta teškog udesa

Nesreća na autoputu. Screenshot / YouTube

A. O. / Telegraf.rs

30.11.2025

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 1 sat nakon ponoći na autoputu Miloš Veliki, u Srbiji, a smrtno su stradali beba od 6 mjeseci i muškarac.

Sudar autobusa i putničkog automobila desio se na dijelu kod mosta preko Save, u smjeru ka Čačku, piše Telegraf.rs. Beba je stradala na licu mjesta, a jedna ženska osoba je teško povrijeđena u tom udesu.

Nakon što je saobraćaj ponovo uspostavljen, ubrzo se desio novi sudar, u blizini mjesta teškog udesa.

Naime, samo tri sata kasnije, na kilometar i po odatle, desio se lančani sudar u kom je učestvovalo 6 automobila.

Dvije osobe su povrijeđene i one su prebačene na dalju dijagnostiku.

Kolovozi su klizavi, cijelu noć je padala sitna kiša. Dežurne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu.

# SRBIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.