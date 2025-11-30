Horor na autoputu: Poginuli muškarac i šestomjesečna beba

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 1 sat nakon ponoći na autoputu Miloš Veliki, u Srbiji, a smrtno su stradali beba od 6 mjeseci i muškarac.

Sudar autobusa i putničkog automobila desio se na dijelu kod mosta preko Save, u smjeru ka Čačku, piše Telegraf.rs. Beba je stradala na licu mjesta, a jedna ženska osoba je teško povrijeđena u tom udesu.

Nakon što je saobraćaj ponovo uspostavljen, ubrzo se desio novi sudar, u blizini mjesta teškog udesa.

Naime, samo tri sata kasnije, na kilometar i po odatle, desio se lančani sudar u kom je učestvovalo 6 automobila.

Dvije osobe su povrijeđene i one su prebačene na dalju dijagnostiku.

Kolovozi su klizavi, cijelu noć je padala sitna kiša. Dežurne službe apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu.