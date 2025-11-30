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NALOŽIT ĆE SE I OBDUKCIJA

U Istri pronađena mrtva žena, sumnja se na nasilnu smrt

Neslužbeno se doznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu te da policija traga za njenim sinom

PU dubrovačko-neretvanska. PU dubrovačko-neretvanska

FENA

30.11.2025

Tijelo 79-godišnje žene s tragovima nasilja pronađeno je u subotu navečer u obiteljskoj kući u Medulinu, izvijestila je u nedjelju Istarska policija.

Prema riječima glasnogovornice Istarske policije Suzane Sokač, u subotu je oko 18,30 sati zaprimljena dojava člana obitelji da s njom ne može stupiti u kontakt.

Policija je potom na mjestu događaja u ulici Nova lokva pronašla tijelo na kojem su uočeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, javlja Hina.

Očevid je obavljen na mjestu događaja, a naložit će se i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Policijski službenici zajedno s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, kažu u policiji.

Neslužbeno se doznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu te da policija traga za njenim sinom.

# ISTRA
# POLICIJA
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