Policajci uhapsili jednu osobu zbog sumnje da je muškarcu nožem nanio povredu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbjeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (27) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda.

Prema sumnjama, D. P. je jutros oko 4,10 sati na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem nanio povredu u predjelu natkoljenice.

Povrijeđeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, javlja Tanjug.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.