Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISPRED SKUPŠTINE

Policajci uhapsili jednu osobu zbog sumnje da je muškarcu nožem nanio povredu

Povrijeđeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, javlja Tanjug

Ispred Skupštine Srbije. 021.rs

A. O.

30.11.2025

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbjeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (27) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda.

Prema sumnjama, D. P. je jutros oko 4,10 sati na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem nanio povredu u predjelu natkoljenice.

Povrijeđeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru, javlja Tanjug.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

# SRBIJA
# NAPAD
# POVREDA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.