Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRESRETNUT JE

Opljačkana apoteka u Tesliću, naoružani razbojnik taksijem bježao prema Banjoj Luci

Uhapšena su dva lica koja se dovode u vezu sa razbojništvom, rekli su iz Policijske uprave Doboj

Slučaj brzo otkriven. MUP RS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

30.11.2025

U Tesliću je u subotu, 29. novembra, uz prijetnju oružjem opljačkana apoteka, poslije čega je osumnjičeni, sa još jednim licem, taksijem krenuo prema Banjoj Luci, ali je presretnut u Kotor Varošu.

Kako je javljeno iz Policijske uprave Doboj, zajedničkim radom njihovih pripadnika sa kolegama Policijske uprave Banja Luka, za svega jedan sat je otrkiven ovaj slučaj.

- Uhapšena su dva lica koja se dovode u vezu sa razbojništvom - rekli su iz Policijske uprave Doboj.

Naime, kako su dodali, Policijskoj stanici Teslić je u subotu, 29. novembra, u večernjim satima prijavljeno da je nepoznato lice prijetnjom oružjem ukralo novac od radnika apoteke u Tesliću, nakon čega se sa još jednim licem uputilo taksi vozilom u pravcu Banja Luke.

- Brzom reakcijom policajaca, na području opštine Kotor Varoš je zaustavljeno taksi vozilo, a A.S. iz Doboja i J.B. iz Broda su uhapšeni i predati policijskim službenicima Policijske stanice Teslić na dalje postupanje - naveli su iz policije.

Policajci, kako su istakli, nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju i u toku je kriminalistička obrada nad osumnjičenima.

# TESLIĆ
# RAZBOJNIK
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.