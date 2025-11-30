Opljačkana apoteka u Tesliću, naoružani razbojnik taksijem bježao prema Banjoj Luci

U Tesliću je u subotu, 29. novembra, uz prijetnju oružjem opljačkana apoteka, poslije čega je osumnjičeni, sa još jednim licem, taksijem krenuo prema Banjoj Luci, ali je presretnut u Kotor Varošu.

Kako je javljeno iz Policijske uprave Doboj, zajedničkim radom njihovih pripadnika sa kolegama Policijske uprave Banja Luka, za svega jedan sat je otrkiven ovaj slučaj.

- Uhapšena su dva lica koja se dovode u vezu sa razbojništvom - rekli su iz Policijske uprave Doboj.

Naime, kako su dodali, Policijskoj stanici Teslić je u subotu, 29. novembra, u večernjim satima prijavljeno da je nepoznato lice prijetnjom oružjem ukralo novac od radnika apoteke u Tesliću, nakon čega se sa još jednim licem uputilo taksi vozilom u pravcu Banja Luke.

- Brzom reakcijom policajaca, na području opštine Kotor Varoš je zaustavljeno taksi vozilo, a A.S. iz Doboja i J.B. iz Broda su uhapšeni i predati policijskim službenicima Policijske stanice Teslić na dalje postupanje - naveli su iz policije.

Policajci, kako su istakli, nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju i u toku je kriminalistička obrada nad osumnjičenima.