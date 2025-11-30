Vatrogasci imali pune ruke posla: Izbio požar u Pionirskoj dolini

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo zaprimila je dojavu o požaru u Pionirskoj dolini na objektu Safari gdje su se nalazile životinje majmuni, kornjače, pitoni, koala, kajman.

Na intervenciju su upućena 3 vatrogasna vozila sa ukupno 14 vatrogasaca.

Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da gori krovna konstrukcija objekta. Izvršena je unutrašnja i vanjska navala, te je započeto gašenje i spriječeno dalje širenje požara na ostatak objekta i okolni prostor.

Brzim dolaskom na intervenciju i reakcijom spašeni su životi životinja koje su se nalazile u objektu.

Požar je lokalizovan u kratkom vremenskom roku, a nakon toga veoma brzo i likvidiran, navode iz Vatrogasne jedinice Sarajevo.